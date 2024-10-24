DOLAR
34,24 0,05%
EURO
37,08 -0,19%
ALTIN
3.002,1 -0,35%
BITCOIN
2.318.797,1 -1,55%

Zelenskiy, Zafer Planı ile Rusya'nın Barış Zirvesi'nde Yer Alacağını Açıkladı

Zelenskiy, Barış Zirvesi'nde Rusya'nın yer alacağını, Zafer Planı'nın hayata geçirilmesiyle mümkün olacağını ifade etti.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 16:32
Zelenskiy, Zafer Planı ile Rusya'nın Barış Zirvesi'nde Yer Alacağını Açıkladı

Zelenskiy: "Zafer Planı Hayata Geçerse Rusya Barış Zirvesi'nde Olacak"

Ukrayna'nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için hazırlanan Zafer Planı'nın tam anlamıyla hayata geçirilmesi durumunda, Rusya'nın Barış Zirvesi'nde yer alacağını belirtti.

Riga'da Kırım Platformu Zirvesine Katkı

Ukrayna liderinin bu açıklaması, Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleştirilen Kırım Platformu 3'üncü Parlamenter Zirvesi'nde video konferans aracılığıyla katılanlarla paylaşıldı. Zelenskiy, konuşmasında Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı işgal ederek uluslararası hukuk sistemine ciddi bir saldırı düzenlediğini vurguladı.

Barış Formülü ve Birleşmiş Milletler İhlalleri

Zelenskiy, dünya genelindeki saldırıların ve Birleşmiş Milletler şartlarının ihlalinin engellenmesi için iki yıl önce Endonezya'da düzenlenen G20 Zirvesi'nde Barış Formülü'nü tanıttığını hatırlattı. Müttefik ülkelere savaşın sona erdirilmesi konusunda destek verme çağrısında bulunan Zelenskiy, "Rusya gerçek diplomasiden uzak duruyor ve çaldığını geri vermek istemiyor. Ancak onu, bunu yapmaya zorlamalısınız." ifadelerini kullandı.

Zafer Planı ile Barışa Ulaşmak

Zelenskiy, savaşın adil bir şekilde sona erdirilmesi için hazırladıkları Zafer Planı'nı müttefik ülkelerin liderlerine tanıtmaya başladıklarını açıkladı. "Zafer Planı tam anlamıyla hayata geçtiğinde Rusya'yı Barış Zirvesi'nde göreceğiz. Barış Formülü'nün hayata geçirildiğini göreceğiz" şeklinde konuştu.

Kırım Tatar Temsilcileri ve Birlik Mesajı

Konuşmasının sonunda, kürsüde bir araya gelen Kırım Tatar halkı temsilcilerinin önemine değinen Zelenskiy, birkaç ay önce Rus esaretinden kurtarılan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in özgürlüğünün, birlik ve kararlılığın imkansız gibi görünenleri gerçeğe dönüştürebileceğinin kanıtı olduğunu ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TUSAŞ Çalışanları İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Saldırısına Tepki
3
AB, Kuzey Makedonya ile Üyelik Sürecini Hızlandırmak İstiyor
4
Kayseri'de Eniştesini Öldüren Sanığa 19,5 Yıl Hapis Cezası
5
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Gazze Açıklamaları
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki Güvenlik Toplantısına Başkanlık Edecek
7
Kayseri'de 800 Yataklı Hastane Projesi Hayata Geçiyor

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek