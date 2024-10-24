Zelenskiy, Zafer Planı ile Rusya'nın Barış Zirvesi'nde Yer Alacağını Açıkladı

Zelenskiy: "Zafer Planı Hayata Geçerse Rusya Barış Zirvesi'nde Olacak"

Ukrayna'nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için hazırlanan Zafer Planı'nın tam anlamıyla hayata geçirilmesi durumunda, Rusya'nın Barış Zirvesi'nde yer alacağını belirtti.

Riga'da Kırım Platformu Zirvesine Katkı

Ukrayna liderinin bu açıklaması, Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleştirilen Kırım Platformu 3'üncü Parlamenter Zirvesi'nde video konferans aracılığıyla katılanlarla paylaşıldı. Zelenskiy, konuşmasında Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı işgal ederek uluslararası hukuk sistemine ciddi bir saldırı düzenlediğini vurguladı.

Barış Formülü ve Birleşmiş Milletler İhlalleri

Zelenskiy, dünya genelindeki saldırıların ve Birleşmiş Milletler şartlarının ihlalinin engellenmesi için iki yıl önce Endonezya'da düzenlenen G20 Zirvesi'nde Barış Formülü'nü tanıttığını hatırlattı. Müttefik ülkelere savaşın sona erdirilmesi konusunda destek verme çağrısında bulunan Zelenskiy, "Rusya gerçek diplomasiden uzak duruyor ve çaldığını geri vermek istemiyor. Ancak onu, bunu yapmaya zorlamalısınız." ifadelerini kullandı.

Zafer Planı ile Barışa Ulaşmak

Zelenskiy, savaşın adil bir şekilde sona erdirilmesi için hazırladıkları Zafer Planı'nı müttefik ülkelerin liderlerine tanıtmaya başladıklarını açıkladı. "Zafer Planı tam anlamıyla hayata geçtiğinde Rusya'yı Barış Zirvesi'nde göreceğiz. Barış Formülü'nün hayata geçirildiğini göreceğiz" şeklinde konuştu.

Kırım Tatar Temsilcileri ve Birlik Mesajı

Konuşmasının sonunda, kürsüde bir araya gelen Kırım Tatar halkı temsilcilerinin önemine değinen Zelenskiy, birkaç ay önce Rus esaretinden kurtarılan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in özgürlüğünün, birlik ve kararlılığın imkansız gibi görünenleri gerçeğe dönüştürebileceğinin kanıtı olduğunu ifade etti.