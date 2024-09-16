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Zelenskiy Zafer Planını Müttefiklere Sunmaya Hazırlanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, zafer planının yüzde 90'ının tamamlandığını ve gelecek hafta müttefiklere sunulacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 22:49
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 22:49
Zelenskiy Zafer Planını Müttefiklere Sunmaya Hazırlanıyor

Zelenskiy, Önümüzdeki Hafta Müttefiklerine Planı Sunacak

Ukrayna'nın lideri Volodimir Zelenskiy, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı için hazırlanan zafer planının %90'ından fazlasının tamamlandığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, önümüzdeki hafta bu planın müttefik ülkelere sunulacağını belirtti.

Zafer Planının Detayları

Zelenskiy, gün boyunca farklı formatlarda gerçekleştirilen toplantılar sonucunda, zafer planının hazırlanmasında önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti. Planın, askeri, diplomatik ve ekonomik alanlarda gereklilikleri net bir şekilde belirlediğini vurguladı.

Somut Adımlar ve Hedefler

Ukrayna için gerekli adımların somut bir şekilde belirlendiğini aktaran Zelenskiy, "Her bir adım için net bir liste mevcut; güçlenmek için ne yapılmalı, hangi adımlar atılmalı?" diye ekledi. Ayrıca, bu planın sadece Ukrayna için değil, uluslararası hukuka değer veren herkes için hayati öneme sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Gelecek Vaat Eden Bir Plan

Zelenskiy, sözlerini, "Burada imkansız olan hiçbir şey yok. Yüzde 90'dan fazlası tamamlandı. Gelecek hafta müttefiklerimize sunmayı planlıyoruz" şeklinde sonlandırdı.

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