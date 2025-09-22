Zelenskiy: Zaporijya'ya Düzenlenen Hava Saldırısında 3 Kişi Öldü

Zelenskiy, Zaporijya'ya düzenlenen hava saldırısında 3 kişinin öldüğünü, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve yaklaşık 140 İHA fırlatıldığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 11:45
Ukrayna lideri gece saldırılarını ve bölgedeki kayıpları paylaştı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Zaporijya kentine gerçekleştirdiği hava saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Rusların gece saatlerinde ülkenin birçok bölgesine hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

"Sivil altyapıya ve evlere güdümlü bombalar atılıyor."

Zaporijya'da arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Zelenskiy, saldırıların yanı sıra Rusların Dnipropetrovsk, Sumi, Harkiv ile Kiev ve Herson bölgelerine doğru yaklaşık 140 insansız hava aracı (İHA) fırlattığını kaydetti.

Zelenskiy paylaşımında ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 80'inci toplantısı öncesi Rus saldırılarına dikkati çekerek, "Bu nedenle bu diplomatik haftanın etkili olması çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

