Zelia Tropikal Siklonu Avustralya'da Tehlike Saçıyor: Uçuşlar ve Okullar Tatil Edildi

Avustralya'da Zelia Tropikal Siklonu Yaklaşıyor

Avustralya'nın Western Australia eyaletinde, etkisini artıran Zelia tropikal siklonu, Hedland Limanı bölgesine hızla yaklaşırken, yetkililer çeşitli önlemler aldıklarını duyurdu.

Uçuşlar Ertelendi, Okullar Tatil Edildi

Yetkililer, tropikal siklonun gücünün kategori 5 seviyesine ulaştığını ve bu durumun ciddi riskler taşıdığını bildirdi. Uçuşların ertelendiği ve okulların tatil olduğu bölgede, South Hedland bölgesinde bir tahliye merkezi kuruldu.

Güvenlik Uyarıları

İlgili kurumlar, vatandaşların güvende kalmaları için yapılacak açıklamaları dikkatle takip etmelerini önerdi. Zelia'nın mevcut konumu, Hedland Limanı'nın yaklaşık 130 kilometre kuzeybatısını gösteriyor ve saatte 285 kilometre hızla hareket edebileceği belirtiliyor.

Acil Durum Önlemleri

Yangın ve Acil Durum Hizmetleri Departmanı (DFES) ve Meteoroloji Dairesi, Pilbara bölgesindeki sakinleri her türlü önlem almaları için uyardı. DFES yetkilisi Darren Klemm, "Zelia tropikal siklonunun şiddeti, can ve mal güvenliği açısından önemli bir tehdit olduğu anlamına gelmektedir." açıklamasında bulundu.

Önümüzdeki Günler İçin Tahminler

Zelia'nın yarın Pilbara kıyılarını geçmesi ve koşulların daha da şiddetlenmesi bekleniyor. Avustralya'da muson yağmuru sezonunun başlamasıyla birlikte, 10 Şubat'ta tropikal siklon oluşabileceği uyarısı yapılmıştı.