Zerzevan Kalesi'nde Allegra Ensemble ile Tarihi Konser

UNESCO Geçici Listesi'ndeki kalede kültür ve sanat buluşması

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Zerzevan Kalesi'nde düzenlenen etkinlikte müzik grubu Allegra Ensemble sanatseverlerle buluştu.

Dicle Üniversitesi (DÜ) ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleşen konserde, Roma İmparatorluğu döneminde 'askeri yerleşim' olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi tarihi atmosferinde sanat dolu anlar yaşandı.

Sahneye çıkan 8 kadın sanatçıdan oluşan Allegra Ensemble, farklı ülkelerden birçok eseri damakta iz bırakan yorumlarla seslendirdi.

Zerzevan Kalesi kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Aytaç Coşkun etkinlikle ilgili değerlendirmesinde, 'Farklı dillerden ezgiler söylüyorlar. Bu tarihi atmosferde bu etkinliğin düzenlenmesi bizim için oldukça anlamlı. Tarih ve sanatı Zerzevan Kalesi'nde bir araya getiriyoruz. Eşsiz gün batımıyla birlikte farklı ülkelere ait ezgileri ve Anadolu'nun önemli ezgilerini burada hep birlikte dinleyeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Coşkun, Zerzevan Kalesi'nde sanatseverleri birçok etkinlikle buluşturmaya devam edeceklerini de vurguladı.

Konseri, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl ve kurum temsilcileri takip etti.

