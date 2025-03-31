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Zeus Tapınağı Restore Ediliyor: Eski İhtişamına Kavuşacak

Muğla'nın Milas ilçesindeki Zeus Lepsynos Tapınağı, restore edilen sütunları ile tarihine yeniden kavuşuyor.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 11:13
Zeus Tapınağı Restore Ediliyor: Eski İhtişamına Kavuşacak

Zeus Tapınağı'ndaki Restorasyon Çalışmaları Başladı

Muğla'nın Milas ilçesinde yer alan Zeus Lepsynos Tapınağı, restore edilen sütunlarıyla eski ihtişamına kavuşmaya hazırlanıyor. Euromos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Abuzer Kızıl, tapınakta devam eden çalışmaları ve bu yıl yapılan önemli restorasyonları aktardı.

Restore Edilen Sütunlar Depreme Dayanıklı Hale Geliyor

Selimiye Mahallesi'nde, milattan önce 2'nci yüzyılda inşa edilen Euromos Antik Kenti'nde kazılar sürerken, 1860 yıllık Zeus Tapınağı'ndaki yıpranmış sütunların restorasyonu büyük bir titizlikle yapılıyor. Doç. Dr. Abuzer Kızıl, Geleceğe Miras projesi kapsamında yürütülen çalışmaların hız kazandığını belirtti.

Kızıl, tapınaktaki restorasyon süreçlerini şu şekilde aktardı: "Burada bine yakın blok tek tek ölçüldü, envanteri çıkarıldı ve kayıtları yapıldı. Zamanla yıpranma ve kopmalar oluşan blokların yeniden ayağa kaldırılması oldukça zor. Parçalar tek tek bulunarak temizleniyor, yıpranmalar gideriliyor."

Önemli Restorasyon İlerlemesi

Doç. Dr. Kızıl, önceki yıllarda kısmen yapılan restorasyonların yanında bu yıl önemli bir adım attıklarını ve tapınağın kuzey sütunlarının hepsinin indirildiğini ifade etti. "Kuzeye doğru meyil vardı; olası bir depreme karşı tüm sütunların üst üste yığılma riski bulunuyordu. Bunun önüne geçmek ve tapınağı koruma altına almak amacıyla, kaideden çatıya kadar yoğun bir çalışma başlattık." dedi.

2028'e Kadar Sürülecek Çalışmalar

Kızıl, Geleceğe Miras projesi çerçevesinde, tapınak etrafındaki alanlarda da kazı çalışmaları yaparak, antik dönemdeki usulleri uygulayacaklarını vurguladı. "Çalışmalarımız 2028 yılına kadar sürecek. Tapınak dışında kentin tiyatro, agora ve hamam bölümlerinde de restorasyon ve kazı bilgilerimizi artırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Euromos Antik Kenti'nde yapılacak olan kazıların 12 ay boyunca devam edeceğine dikkat çeken Kızıl, ilk gününden itibaren temizlik, sondaj, jeofizik ve harita çalışmaları gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.

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