Zeybek: 'Cumhuriyetin Değerlerini İyi Biliyoruz'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Kilis'te kritik açıklamalarda bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Kilis'te düzenlenen İl Belediye Başkanları Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi. Toplantıda, Cumhuriyetin, demokrasinin ve özgürlüklerin bu millet tarafından çok iyi bilindiğini belirtti.

Canpolat Paşa Gençlik Merkezi'nde yapılan toplantıda Zeybek, CHP'nin 14 büyükşehir belediyesi dışında, büyükşehir olmayan illerde toplam 21 belediye başkanlığını kazandığını hatırlattı. 2024 yılındaki son İl Belediye Başkanları buluşmalarını Kilis'te gerçekleştirdiklerini vurgulayan Zeybek, "31 Mart 2024 seçimlerinde 1393 seçim çevresinin 412 tanesinde halkımız Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına belediyeyi yönetme görevi verdi" dedi.

Zeybek, Türkiye nüfusunun yüzde 65'inin yaşadığı bu yerleşim yerlerinin, Türk ekonomisinin yüzde 80 ve turizmin yüzde 91'inin hayata geçtiği belediyelere atıfta bulunarak, "Halkımız bizlere bu yönetim yetkisini verdi" ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü'nü geride bıraktıklarını hatırlatan Zeybek, konuşmasına şöyle devam etti: "Cumhuriyetin, demokrasinin, özgürlüklerin ne olduğunu bu millet çok iyi biliyor. Bu nedenle Kilis'teki İl Belediye Başkanları buluşmamızda, halkın iradesine saygılı, demokratik yöntemleri uygulayan, seçimle gelenin seçimle gittiği, meşruiyeti halkın iradesine dayanan yönetimlerin barış içerisinde bütün coğrafyaya egemen olması mesajını vereceğiz."

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, toplantıda belediyenin hizmetlerini anlatarak Kilis'teki projelere dair bilgi verdi. Toplantı, konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek (ortada), Kilis'te Canpolat Paşa Gençlik Merkezi'nde düzenlenen İl Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek (ortada), Kilis'te Canpolat Paşa Gençlik Merkezi'nde düzenlenen İl Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı.