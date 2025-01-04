Zeybekci: Aksaray Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Güçlü Bir Destek Verdik

Aksaray İş Dünyası Buluşması'nda Nihat Zeybekci Önemli Açıklamalarda Bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Aksaray'da düzenlenen İş Dünyası Buluşması Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Aksaraylıların Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gösterdiği kararlı duruşa vurgu yaptı.

Aksaraylıların Terör Örgütlerine Karşı Üst Düzey Duyarlılığı

Zeybekci, Aksaraylıların, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında kurulan masalar etrafında terör örgütlerinin cirit oynadığını gözlemlediğini belirterek, "Bu devlet, bayrak ve vatan sadece Erdoğan'a emanet ediliri en iyi Aksaray değerlendirdi." dedi.

Aksaray'ın Yerli Üretim Gücü

Zeybekci, ayrıca Aksaray'da Türkiye'nin en büyük elektrik motorlarının yüzde yüz yerli imkanlarla üretildiği tesislerin bulunduğunu ifade etti. Aksaray'ın bu konudaki potansiyelinin altını çizdi.

Aksaray’a Teşekkür Mesajı

Mevzu vatan olduğunda gerisinin teferruat olduğunu belirten Zeybekci, Aksaray'ın bu duyarlılığı ile Türkiye'deki ilk iki şehirden biri olduğunu belirterek, "Bu nedenle Aksaraylılara minnet ve şükranlarımı gönderiyorum." şeklinde konuştu.