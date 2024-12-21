Zeybekci'den Hedefler: Türkiye'i Üst Sıralara Taşıyacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Burdur İl Kongresi'nde Önemli Açıklamalarda Bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Burdur'da düzenlenen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Zeybekci, Türkiye'yi hem gayrisafi milli hasılada nominal olarak dünyada ilk 10'a, hem de satın alma gücü paritesinde ilk 6'ya sokma hedeflerini paylaştı.

Kongre Sürecinin Anlamı

Zeybekci, Burdur’a ikinci kez geldiğini belirterek, kongrelerin bir hizmet ve bayrak yarışı olduğunu ifade etti. "Kardeşlikle, dostlukla, vefa anlayışıyla milletimize hizmet edeceğiz" diyen Zeybekci, AK Parti'nin hizmetkarlarının yeni dönemini coşkuyla kutlayacağını belirtti.

Milletin Tercihi ve Güveni

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Zeybekci, "Milletin mevzubahis vatansa gerisi teferruattır" diyerek, halkın seçimlerdeki tercihini açıkça belirttiğini vurguladı. "Bu devlet, bayrak, vatan ancak ve ancak Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilir" ifadesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyulan güveni yineledi.

Şeffaf Hizmet ve İkna Gücü

Zeybekci, partililerin yaptıkları hizmetleri daha fazla anlatmaları gerektiğine de dikkat çekti. 2004 yerel seçimlerindeki başarı hikayesini anımsatan Zeybekci, siyasette imkansız bir durum olmadığını vurguladı.

Atatürk ve AK Parti İlişkisi

Zeybekci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatta olsaydı AK Parti'yi destekleyeceğini iddia etti. Böylece, milli oluşumlarla ilgili duruşunu ifade eden Zeybekci, AK Parti'nin Cumhur İttifakı olarak geldiği noktanın kıymetinin farkında olduklarını söyledi.

Gelecek Hedefleri

Zeybekci, Türkiye’nin geleceğini şekillendirmek adına belirledikleri hedefleri şu şekilde özetledi: "Hedefimiz Türkiye'yi hem gayrisafi milli hasılada hem de satın alma gücü paritesine göre üst sıralara taşımak. Bu hedefler doğrultusunda ilerleyeceğiz" dedi.

Kongrede, atanan AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı, ve Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz ile Mustafa Oğuz da birer konuşma yaptı.