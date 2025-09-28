Zeybekci: Gazze'deki soykırımın hesabını 'bu millet' soracak

Denizli — EGS Kongre ve Kültür Merkezi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Zeybekci, AK Parti'nin bugüne kadar birçok alanda hizmet destanları yazdığını ve yazmaya devam edeceğini vurguladı.

Zeybekci, sahada olmanın hem hakları hem de yüzleri olduğunu belirterek, muhalefeti eleştirdi: "Birileri neredeydi? Silivri Hapishanesi'nin kapısında bekliyorlardı. Birbirlerini mahkemeye vermekle meşgullerdi. Birbirlerine dava etmek, birbirlerini ihbar etmekle meşgullerdi."

Parti içi tartışmalara atıfta bulunarak CHP kongreleriyle ilgili davaların ihbarcılarının CHP'liler olduğunu söyledi: "Belgelerini verenler CHP'liler, şikayetçi CHP'li, dava açan CHP'li. Bize bağırıyorlar. Ya bizim ne alakamız var?"

Zeybekci, CHP'ye yönelik eleştirisini sürdürdü ve Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'na ilişkin sözlerini paylaştı: "Geçen hafta Özgür Özel'in birilerinin maşası olan İmamoğlu'nun son gömme, cenaze töreni vardı. Özgür Özel, İmamoğlu'nu gömdü. Asıl niyeti o zaten. Patronu İmamoğlu. O genel başkan falan değildir."

Ülkenin bölünmezliğine dair vurgusunda, Türkiye'nin bekasının teminatına işaret eden Zeybekci, "Bizim birinci partimiz devletimizdir, milletimizdir, bayrağımızdır, vatanımızdır ve dinimizdir. Birinci partimiz odur." dedi ve ülkenin sahibi olarak "O sahibi de Recep Tayyip Erdoğan'dır ve AK Parti'dir." ifadesini kullandı.

Gazze ve Filistin'de yaşananlara ilişkin sert sözler sarf eden Zeybekci, bu olayları tarihsel bir ayıp olarak nitelendirdi: "O katliam, soykırım ve o cinayet var ya, insanlık tarihinin yüz karası, o soykırımların bir gün gelecek hesabı sorulacak. Bu hesabı da bu millet soracak." Zeybekci, hedef gösterilen coğrafyada Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında toplumsal birlik çağrısı yapan Zeybekci, siyasi görüş farkı gözetmeksizin tek bayrak, tek millet ve tek devlet etrafında kenetlenilmesi gerektiğini söyledi: "Eğer tek bayraktan, tek milletten, tek devletten, tek vatandan bu vatanın bölünmezliğinden karnı ağrımıyorsa Allah'ın izniyle bu milleti kimse tutamayacaktır."

Toplantıya, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve çok sayıda partili katıldı.

