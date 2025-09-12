Zeybekci Tekirdağ'da: 'Terörsüz Türkiye' İçin Tek Vatan, Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Devlet

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi — Türkiye Yüzyılı Buluşmaları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Tekirdağ'da düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında, "Birileri ne derse desin, biz Terörsüz Türkiye yolunda tek vatan, tek millet, tek bayrak ve tek devlet düsturuyla devam edeceğiz" dedi.

Zeybekci, programda gündemdeki siyasi gelişmelerin halk nezdinde siyasetin değer kaybına neden olduğunu belirterek, siyaseten yaşananların kendilerini sevindirmediğini ifade etti.

Zeybekci, bazı yerlerde yaşanan tartışmalara ilişkin olarak şunları söyledi: "Ne İstanbul Büyükşehir'de ne İstanbul kongresinde ne Antalya'da ne Manavgat'ta ne Beylikdüzü'nde ne Beykoz'da ne de başka bir yerde. Bunların hiçbirisinde şikayetçi biz değiliz, bilgi ve belge veren biz değiliz, dava açan vallahi biz değiliz. Hepsi CHP'li, hepsi. Büyük kongreleri de dahil olmak üzere."

Hukukun işlediğini vurgulayan Zeybekci, mahkeme süreçlerine dair şu değerlendirmeyi yaptı: "Mahkemeye gideceksin, mahkemede savcının iddiaları karşısında kendini savunacaksın, eğer haklıysan zaten hukuk işleyecektir. Bunun bizimle alakası ne? Bu tamamen şu anda CHP'nin kendi iç meselesi ve CHP'nin mahkeme ve hukukla olan meselesidir. Ama maalesef 'Türkiye'de bunu sokaklara taşırız, sokaklara ineriz.' Kime karşı iniyorsun ki? 'Mahkemenin kararını tanımıyorum.' deyince tanınmamış mı oluyor? Orada bir karar var, o karar uygulanacak. Türkiye Cumhuriyeti devletse eğer, o kararı uygulatır."

"Terörsüz Türkiye" konusuna da değinen Zeybekci, bunun Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından hayata geçirilmesine çalışılan önemli bir süreç olduğunu söyledi. Zeybekci, sözlerine şu soruyla devam etti: "Terörsüz Türkiye yerine terörlü Türkiye olması daha mı iyi?"

Zeybekci, 2023 Mayıs seçimlerine atıfta bulunarak, "Bir zamanlar 2023 Mayıs seçimlerinde terör örgütünün partisi, altılı, yedili masanın etrafında bas bas bağırmıyor muydu? 'Irak'taki ve Suriye'deki kazanımlarımızın aynısını Türkiye'de gerçekleştireceğiz.' dediği için, bu millet, devleti, vatanı ve bayrağı Recep Tayyip Erdoğan'a emanet etti. Ondan sonra artık inlerinden bile çıkamaz hale geldiler. Terörsüz Türkiye, ülkemiz için bir kazançtır. Birileri ne derse desin, biz Terörsüz Türkiye yolunda tek vatan, tek millet, tek bayrak ve tek devlet düsturuyla devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Programda ayrıca AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan ve Çiğdem Koncagül de konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (ortada), Tekirdağ'da Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına katıldı. Zeybekci, burada konuşma yaptı. Programda AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan (sol 2) ve Çiğdem Koncagül (sağ 3) de yer aldı.