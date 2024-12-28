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Zeybekci: Türkiye Artık Oyun Kuran Bir Devlet

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Kırşehir İl Kongresi'nde Türkiye'nin güçlü dış politikasını vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 17:56
Zeybekci: Türkiye Artık Oyun Kuran Bir Devlet

Türkiye 'Oyun Kuran' Bir Devlet

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, partisinin Kırşehir İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin uluslararası alandaki konumunu değerlendirdi. Zeybekci, "Türkiye artık oyun kuran bir devlet. Çakalların, tilkilerin oyunlarının olduğu yerde Cumhurbaşkanı'mız, 'Onların tuzakları, oyunları varsa kurdun da bin tane yolu vardır' dedi. Allah'ın izniyle şimdi bize bin tane yol var" dedi.

Dış Politika Vurgusu

Zeybekci, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongrede, Türkiye'nin dış politikasının güçlü bir şekilde devam ettiğini belirtti. Balkanlardan Orta Doğu'ya kadar uzanan Türk tarihinin izlerine dikkat çeken Zeybekci, "Gidin, Balkanları dolaşın, ecdat Balkanları köprüleriyle, yollarıyla, kervansaraylarıyla, hastaneleriyle donatmış" ifadesini kullandı.

Zeybekci ayrıca, Türkiye'nin Suriye'deki kriz durumuna da değinerek, "Düşünsenize, 14-28 Mayıs'ta Allah korusun başka bir şey olsaydı bugün Suriye ne halde olurdu acaba ve ertesi gün Türkiye ne olurdu?" diyerek önemli bir noktaya vurgu yaptı.

Teknoloji ve Ekonomi

Türkiye'nin SİHA ve İHA ticaretinin dünyada %60'ına sahip olduğuna dikkat çeken Zeybekci, "Bu hafta İtalyanların en büyük, 140 yıllık, yüzde 100 motoru da dahil tam uçak üretebilen bir şirketini BAYKAR satın aldı. Her şeyi ile teknolojisi, malı, mülkü her şeyi ile BAYKAR satın aldı ve artık bir Türk malı" dedi.

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Hizmetleri

Zeybekci, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın ülkeye kattığı hizmetleri öne çıkardı: "Şu otoyollara, hastanelere, okullara bir bakın Allah için... Kim yaptı bunları? AK Parti yaptı, Cumhur İttifakı yaptı. Onun için her zaman, Türkiye'nin 81 şehrinde her köyü, ilçesi, sokağında, her sanayi sitesinde, mahallesinde başı dik, anlı açık bir tek siyasi parti vardır, o da AK Parti'dir ve AK Partililerdir, Cumhur İttifakı'dır, MHP'liler, BBP'lilerdir. Biz yaptık arkadaşlar, bu memlekette bugün görmüş olduğunuz taş üstündeki taşların hemen hemen tamamını biz yaptık."

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde, AK Parti Kırşehir 8. Olağan İl Kongresi düzenlendi....

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde, AK Parti Kırşehir 8. Olağan İl Kongresi düzenlendi. Katılımcılar, kongreye ilgi gösterdi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde, AK Parti Kırşehir 8. Olağan İl Kongresi düzenlendi....

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde, AK Parti Kırşehir 8. Olağan İl Kongresi düzenlendi. Katılımcılar, kongreye ilgi gösterdi.

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