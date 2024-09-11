Zeytin Dalı Bölgesinde Silah Kazası: Bir Asker Şehit Düştü

Zeytin Dalı Harekatı'nda Acı Kayıp

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde bir silah kazası sonucu Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın şehit olduğunu açıkladı. Olay, 11 Eylül 2024 tarihinde meydana geldi.

MSB Açıklamasında Duygu Dolu İfadeler

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde geçirdiği silah kazası sonucunda şehit olmuştur. Bu üzücü olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz," ifadelerine yer verildi.

Bakan Güler'den Taziye Mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, halk ve aile için bir taziye mesajı yayınlayarak, "Kahraman şehidimize şahsım ve Bakanlık mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim," dedi.