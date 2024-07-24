Zeytin Dalı'nda 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Zeytin Dalı Bölgesinde Terörle Mücadele Devam Ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

Açıklamanın Detayları

Bakanlıktan gelen resmi açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör ve teröristle mücadelesine ara vermeden devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlılığımız her zamankinden daha güçlüdür." ifadesi yer aldı. Özetle:

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelesinde başarılı operasyonlara devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesindeki bu son operasyon da bu kararlılığın bir örneği olarak dikkat çekiyor.