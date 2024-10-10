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Zeytin Hasadında Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Balıkesir'de zeytin hasadı sezonunda hırsızlıkların önlenmesi için jandarma artırılmış güvenlik önlemleri alıyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 15:45
Zeytin Hasadında Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Edremit'te Zeytin Hırsızlıklarına Karşı Yoğun Güvenlik Önlemleri

Balıkesir'in zeytin üretimi açısından önemli bölgelerinden biri olan Edremit’te, zeytin hasadının başlamasıyla birlikte hırsızlık olaylarının önüne geçmek için yoğun güvenlik önlemleri alınıyor. Bu kapsamda jandarma, yerel kolluk kuvvetleri ve çeşitli kuruluşlar işbirliği içerisinde hareket ediyor.

Toplantılarla Bilgilendirme Faaliyetleri Yapıldı

Mart ayından itibaren Edremit, Burhaniye, Ayvalık, Havran ve Erdek ilçelerinde düzenlenen toplantılara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı katıldı. Bu toplantılarda, güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Hırsızlıkların Önüne Geçmek İçin Gece Gündüz Nöbet Tutuluyor

Hasat sezonun başlamasıyla birlikte, jandarma ekipleri ve komando timleri zeytinlik alanlarda 24 saat boyunca devriye geziyor. Yol kenarındaki tezgahlar, çarşı ve pazarlardaki satış yerleri düzenli olarak denetleniyor. Ayrıca zeytinliklere giden yollar kontrol altında tutuluyor.

Üreticilerden Güvenlik İle İlgili Olumlu Yorumlar

Edremit Zeytin ve Zeytinyağı Üretici Dernekleri Federasyon Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, zeytinin korunmasının önemine vurgu yaparak, "Tarla sahiplerinin her gün burada bulunması mümkün değil. Bu bağlamda jandarmanın varlığı bizim için büyük bir güven kaynağı" dedi.

Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Başkanı Muhittin Tüfekçi de, jandarma ile yapılan işbirliğinin başarılı olduğunu belirtti. "Hırsızlıkların azalması için jandarmanın uyguladığı önlemler çok önemli" şeklinde konuştu.

Üreticiler Halil Eskizeybek ve Alaattin Önem de, güvenlik önlemlerinin artmasını ve her yıl hasat döneminde devam ettirilmesini talep etti.

Sonuç Olarak

Bu uygulamalar sayesinde Edremit bölgesinde zeytin hırsızlıklarının önlenmesi ve zeytin üreticilerinin güvenliğinin artırılması amaçlanıyor. Zeytin sektörü için kritik bir dönem olan hasat zamanı, yerel güvenlik kuvvetlerinin desteğiyle daha güvenli bir şekilde geçiyor.

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının...

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının başlamasıyla hırsızlıkların önlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşların işbirliğiyle koruma tedbirleri uygulanıyor. Jandarma Komando timleri tarafından zeytinlik alanlarda zırhlı araçlarla bahçelerde 24 saat nöbet tutulup yaya olarak kontroller sürdürülüyor. Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç kontrol ediliyor. Zeytinlik araziler termal kameralar, dron, cayrokopter, insansız hava aracı (İHA) gibi teknik araç ve cihazlarla havadan ve karadan kontrol altında tutuluyor.

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının...

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının başlamasıyla hırsızlıkların önlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşların işbirliğiyle koruma tedbirleri uygulanıyor. Jandarma Komando timleri tarafından zeytinlik alanlarda zırhlı araçlarla bahçelerde 24 saat nöbet tutulup yaya olarak kontroller sürdürülüyor. Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç kontrol ediliyor. Zeytinlik araziler termal kameralar, dron, cayrokopter, insansız hava aracı (İHA) gibi teknik araç ve cihazlarla havadan ve karadan kontrol altında tutuluyor.

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının...

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının başlamasıyla hırsızlıkların önlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşların işbirliğiyle koruma tedbirleri uygulanıyor. Jandarma Komando timleri tarafından zeytinlik alanlarda zırhlı araçlarla bahçelerde 24 saat nöbet tutulup yaya olarak kontroller sürdürülüyor. Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç kontrol ediliyor. Zeytinlik araziler termal kameralar, dron, cayrokopter, insansız hava aracı (İHA) gibi teknik araç ve cihazlarla havadan ve karadan kontrol altında tutuluyor.

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının...

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının başlamasıyla hırsızlıkların önlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşların işbirliğiyle koruma tedbirleri uygulanıyor. Jandarma Komando timleri tarafından zeytinlik alanlarda zırhlı araçlarla bahçelerde 24 saat nöbet tutulup yaya olarak kontroller sürdürülüyor. Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç kontrol ediliyor. Zeytinlik araziler termal kameralar, dron, cayrokopter, insansız hava aracı (İHA) gibi teknik araç ve cihazlarla havadan ve karadan kontrol altında tutuluyor.

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının...

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının başlamasıyla hırsızlıkların önlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşların işbirliğiyle koruma tedbirleri uygulanıyor. Jandarma Komando timleri tarafından zeytinlik alanlarda zırhlı araçlarla bahçelerde 24 saat nöbet tutulup yaya olarak kontroller sürdürülüyor. Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç kontrol ediliyor. Zeytinlik araziler termal kameralar, dron, cayrokopter, insansız hava aracı (İHA) gibi teknik araç ve cihazlarla havadan ve karadan kontrol altında tutuluyor.

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının...

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının başlamasıyla hırsızlıkların önlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşların işbirliğiyle koruma tedbirleri uygulanıyor. Jandarma Komando timleri tarafından zeytinlik alanlarda zırhlı araçlarla bahçelerde 24 saat nöbet tutulup yaya olarak kontroller sürdürülüyor. Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç kontrol ediliyor. Zeytinlik araziler termal kameralar, dron, cayrokopter, insansız hava aracı (İHA) gibi teknik araç ve cihazlarla havadan ve karadan kontrol altında tutuluyor.

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının...

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının başlamasıyla hırsızlıkların önlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşların işbirliğiyle koruma tedbirleri uygulanıyor. Jandarma Komando timleri tarafından zeytinlik alanlarda zırhlı araçlarla bahçelerde 24 saat nöbet tutulup yaya olarak kontroller sürdürülüyor. Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç kontrol ediliyor. Zeytinlik araziler termal kameralar, dron, cayrokopter, insansız hava aracı (İHA) gibi teknik araç ve cihazlarla havadan ve karadan kontrol altında tutuluyor.

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının...

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının başlamasıyla hırsızlıkların önlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşların işbirliğiyle koruma tedbirleri uygulanıyor. Jandarma Komando timleri tarafından zeytinlik alanlarda zırhlı araçlarla bahçelerde 24 saat nöbet tutulup yaya olarak kontroller sürdürülüyor. Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç kontrol ediliyor. Zeytinlik araziler termal kameralar, dron, cayrokopter, insansız hava aracı (İHA) gibi teknik araç ve cihazlarla havadan ve karadan kontrol altında tutuluyor.

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının...

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının başlamasıyla hırsızlıkların önlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşların işbirliğiyle koruma tedbirleri uygulanıyor. Jandarma Komando timleri tarafından zeytinlik alanlarda zırhlı araçlarla bahçelerde 24 saat nöbet tutulup yaya olarak kontroller sürdürülüyor. Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç kontrol ediliyor. Zeytinlik araziler termal kameralar, dron, cayrokopter, insansız hava aracı (İHA) gibi teknik araç ve cihazlarla havadan ve karadan kontrol altında tutuluyor.

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının...

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının başlamasıyla hırsızlıkların önlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşların işbirliğiyle koruma tedbirleri uygulanıyor. Jandarma Komando timleri tarafından zeytinlik alanlarda zırhlı araçlarla bahçelerde 24 saat nöbet tutulup yaya olarak kontroller sürdürülüyor. Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç kontrol ediliyor. Zeytinlik araziler termal kameralar, dron, cayrokopter, insansız hava aracı (İHA) gibi teknik araç ve cihazlarla havadan ve karadan kontrol altında tutuluyor.

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının...

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının başlamasıyla hırsızlıkların önlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşların işbirliğiyle koruma tedbirleri uygulanıyor. Jandarma Komando timleri tarafından zeytinlik alanlarda zırhlı araçlarla bahçelerde 24 saat nöbet tutulup yaya olarak kontroller sürdürülüyor. Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç kontrol ediliyor. Zeytinlik araziler termal kameralar, dron, cayrokopter, insansız hava aracı (İHA) gibi teknik araç ve cihazlarla havadan ve karadan kontrol altında tutuluyor.

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının...

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının başlamasıyla hırsızlıkların önlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşların işbirliğiyle koruma tedbirleri uygulanıyor. Jandarma Komando timleri tarafından zeytinlik alanlarda zırhlı araçlarla bahçelerde 24 saat nöbet tutulup yaya olarak kontroller sürdürülüyor. Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç kontrol ediliyor. Zeytinlik araziler termal kameralar, dron, cayrokopter, insansız hava aracı (İHA) gibi teknik araç ve cihazlarla havadan ve karadan kontrol altında tutuluyor.

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının...

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının başlamasıyla hırsızlıkların önlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşların işbirliğiyle koruma tedbirleri uygulanıyor. Jandarma Komando timleri tarafından zeytinlik alanlarda zırhlı araçlarla bahçelerde 24 saat nöbet tutulup yaya olarak kontroller sürdürülüyor. Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç kontrol ediliyor. Zeytinlik araziler termal kameralar, dron, cayrokopter, insansız hava aracı (İHA) gibi teknik araç ve cihazlarla havadan ve karadan kontrol altında tutuluyor.

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının...

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının başlamasıyla hırsızlıkların önlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşların işbirliğiyle koruma tedbirleri uygulanıyor. Jandarma Komando timleri tarafından zeytinlik alanlarda zırhlı araçlarla bahçelerde 24 saat nöbet tutulup yaya olarak kontroller sürdürülüyor. Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç kontrol ediliyor. Zeytinlik araziler termal kameralar, dron, cayrokopter, insansız hava aracı (İHA) gibi teknik araç ve cihazlarla havadan ve karadan kontrol altında tutuluyor.

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının...

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının başlamasıyla hırsızlıkların önlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşların işbirliğiyle koruma tedbirleri uygulanıyor. Jandarma Komando timleri tarafından zeytinlik alanlarda zırhlı araçlarla bahçelerde 24 saat nöbet tutulup yaya olarak kontroller sürdürülüyor. Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç kontrol ediliyor. Zeytinlik araziler termal kameralar, dron, cayrokopter, insansız hava aracı (İHA) gibi teknik araç ve cihazlarla havadan ve karadan kontrol altında tutuluyor.

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının...

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının başlamasıyla hırsızlıkların önlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşların işbirliğiyle koruma tedbirleri uygulanıyor. Jandarma Komando timleri tarafından zeytinlik alanlarda zırhlı araçlarla bahçelerde 24 saat nöbet tutulup yaya olarak kontroller sürdürülüyor. Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç kontrol ediliyor. Zeytinlik araziler termal kameralar, dron, cayrokopter, insansız hava aracı (İHA) gibi teknik araç ve cihazlarla havadan ve karadan kontrol altında tutuluyor.

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının...

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının başlamasıyla hırsızlıkların önlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşların işbirliğiyle koruma tedbirleri uygulanıyor. Jandarma Komando timleri tarafından zeytinlik alanlarda zırhlı araçlarla bahçelerde 24 saat nöbet tutulup yaya olarak kontroller sürdürülüyor. Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç kontrol ediliyor. Zeytinlik araziler termal kameralar, dron, cayrokopter, insansız hava aracı (İHA) gibi teknik araç ve cihazlarla havadan ve karadan kontrol altında tutuluyor.

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının...

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının başlamasıyla hırsızlıkların önlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşların işbirliğiyle koruma tedbirleri uygulanıyor. Jandarma Komando timleri tarafından zeytinlik alanlarda zırhlı araçlarla bahçelerde 24 saat nöbet tutulup yaya olarak kontroller sürdürülüyor. Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç kontrol ediliyor. Zeytinlik araziler termal kameralar, dron, cayrokopter, insansız hava aracı (İHA) gibi teknik araç ve cihazlarla havadan ve karadan kontrol altında tutuluyor.

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının...

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının başlamasıyla hırsızlıkların önlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşların işbirliğiyle koruma tedbirleri uygulanıyor. Jandarma Komando timleri tarafından zeytinlik alanlarda zırhlı araçlarla bahçelerde 24 saat nöbet tutulup yaya olarak kontroller sürdürülüyor. Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç kontrol ediliyor. Zeytinlik araziler termal kameralar, dron, cayrokopter, insansız hava aracı (İHA) gibi teknik araç ve cihazlarla havadan ve karadan kontrol altında tutuluyor.

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının...

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının başlamasıyla hırsızlıkların önlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşların işbirliğiyle koruma tedbirleri uygulanıyor. Jandarma Komando timleri tarafından zeytinlik alanlarda zırhlı araçlarla bahçelerde 24 saat nöbet tutulup yaya olarak kontroller sürdürülüyor. Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç kontrol ediliyor. Zeytinlik araziler termal kameralar, dron, cayrokopter, insansız hava aracı (İHA) gibi teknik araç ve cihazlarla havadan ve karadan kontrol altında tutuluyor.

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının...

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının başlamasıyla hırsızlıkların önlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşların işbirliğiyle koruma tedbirleri uygulanıyor. Jandarma Komando timleri tarafından zeytinlik alanlarda zırhlı araçlarla bahçelerde 24 saat nöbet tutulup yaya olarak kontroller sürdürülüyor. Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç kontrol ediliyor. Zeytinlik araziler termal kameralar, dron, cayrokopter, insansız hava aracı (İHA) gibi teknik araç ve cihazlarla havadan ve karadan kontrol altında tutuluyor.

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının...

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının başlamasıyla hırsızlıkların önlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşların işbirliğiyle koruma tedbirleri uygulanıyor. Jandarma Komando timleri tarafından zeytinlik alanlarda zırhlı araçlarla bahçelerde 24 saat nöbet tutulup yaya olarak kontroller sürdürülüyor. Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç kontrol ediliyor. Zeytinlik araziler termal kameralar, dron, cayrokopter, insansız hava aracı (İHA) gibi teknik araç ve cihazlarla havadan ve karadan kontrol altında tutuluyor.

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının...

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının başlamasıyla hırsızlıkların önlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşların işbirliğiyle koruma tedbirleri uygulanıyor. Jandarma Komando timleri tarafından zeytinlik alanlarda zırhlı araçlarla bahçelerde 24 saat nöbet tutulup yaya olarak kontroller sürdürülüyor. Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç kontrol ediliyor. Zeytinlik araziler termal kameralar, dron, cayrokopter, insansız hava aracı (İHA) gibi teknik araç ve cihazlarla havadan ve karadan kontrol altında tutuluyor.

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının...

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının başlamasıyla hırsızlıkların önlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşların işbirliğiyle koruma tedbirleri uygulanıyor. Jandarma Komando timleri tarafından zeytinlik alanlarda zırhlı araçlarla bahçelerde 24 saat nöbet tutulup yaya olarak kontroller sürdürülüyor. Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç kontrol ediliyor. Zeytinlik araziler termal kameralar, dron, cayrokopter, insansız hava aracı (İHA) gibi teknik araç ve cihazlarla havadan ve karadan kontrol altında tutuluyor.

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının...

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının başlamasıyla hırsızlıkların önlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşların işbirliğiyle koruma tedbirleri uygulanıyor. Jandarma Komando timleri tarafından zeytinlik alanlarda zırhlı araçlarla bahçelerde 24 saat nöbet tutulup yaya olarak kontroller sürdürülüyor. Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç kontrol ediliyor. Zeytinlik araziler termal kameralar, dron, cayrokopter, insansız hava aracı (İHA) gibi teknik araç ve cihazlarla havadan ve karadan kontrol altında tutuluyor.

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının...

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının başlamasıyla hırsızlıkların önlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşların işbirliğiyle koruma tedbirleri uygulanıyor. Jandarma Komando timleri tarafından zeytinlik alanlarda zırhlı araçlarla bahçelerde 24 saat nöbet tutulup yaya olarak kontroller sürdürülüyor. Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç kontrol ediliyor. Zeytinlik araziler termal kameralar, dron, cayrokopter, insansız hava aracı (İHA) gibi teknik araç ve cihazlarla havadan ve karadan kontrol altında tutuluyor.

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının...

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının başlamasıyla hırsızlıkların önlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşların işbirliğiyle koruma tedbirleri uygulanıyor. Jandarma Komando timleri tarafından zeytinlik alanlarda zırhlı araçlarla bahçelerde 24 saat nöbet tutulup yaya olarak kontroller sürdürülüyor. Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç kontrol ediliyor. Zeytinlik araziler termal kameralar, dron, cayrokopter, insansız hava aracı (İHA) gibi teknik araç ve cihazlarla havadan ve karadan kontrol altında tutuluyor.

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının...

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının başlamasıyla hırsızlıkların önlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşların işbirliğiyle koruma tedbirleri uygulanıyor. Jandarma Komando timleri tarafından zeytinlik alanlarda zırhlı araçlarla bahçelerde 24 saat nöbet tutulup yaya olarak kontroller sürdürülüyor. Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç kontrol ediliyor. Zeytinlik araziler termal kameralar, dron, cayrokopter, insansız hava aracı (İHA) gibi teknik araç ve cihazlarla havadan ve karadan kontrol altında tutuluyor.

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının...

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının başlamasıyla hırsızlıkların önlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşların işbirliğiyle koruma tedbirleri uygulanıyor. Jandarma Komando timleri tarafından zeytinlik alanlarda zırhlı araçlarla bahçelerde 24 saat nöbet tutulup yaya olarak kontroller sürdürülüyor. Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç kontrol ediliyor. Zeytinlik araziler termal kameralar, dron, cayrokopter, insansız hava aracı (İHA) gibi teknik araç ve cihazlarla havadan ve karadan kontrol altında tutuluyor.

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının...

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının başlamasıyla hırsızlıkların önlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşların işbirliğiyle koruma tedbirleri uygulanıyor. Jandarma Komando timleri tarafından zeytinlik alanlarda zırhlı araçlarla bahçelerde 24 saat nöbet tutulup yaya olarak kontroller sürdürülüyor. Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç kontrol ediliyor. Zeytinlik araziler termal kameralar, dron, cayrokopter, insansız hava aracı (İHA) gibi teknik araç ve cihazlarla havadan ve karadan kontrol altında tutuluyor.

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının...

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının başlamasıyla hırsızlıkların önlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşların işbirliğiyle koruma tedbirleri uygulanıyor. Jandarma Komando timleri tarafından zeytinlik alanlarda zırhlı araçlarla bahçelerde 24 saat nöbet tutulup yaya olarak kontroller sürdürülüyor. Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç kontrol ediliyor. Zeytinlik araziler termal kameralar, dron, cayrokopter, insansız hava aracı (İHA) gibi teknik araç ve cihazlarla havadan ve karadan kontrol altında tutuluyor.

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının...

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının başlamasıyla hırsızlıkların önlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşların işbirliğiyle koruma tedbirleri uygulanıyor. Jandarma Komando timleri tarafından zeytinlik alanlarda zırhlı araçlarla bahçelerde 24 saat nöbet tutulup yaya olarak kontroller sürdürülüyor. Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç kontrol ediliyor. Zeytinlik araziler termal kameralar, dron, cayrokopter, insansız hava aracı (İHA) gibi teknik araç ve cihazlarla havadan ve karadan kontrol altında tutuluyor.

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının...

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının başlamasıyla hırsızlıkların önlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşların işbirliğiyle koruma tedbirleri uygulanıyor. Jandarma Komando timleri tarafından zeytinlik alanlarda zırhlı araçlarla bahçelerde 24 saat nöbet tutulup yaya olarak kontroller sürdürülüyor. Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç kontrol ediliyor. Zeytinlik araziler termal kameralar, dron, cayrokopter, insansız hava aracı (İHA) gibi teknik araç ve cihazlarla havadan ve karadan kontrol altında tutuluyor.

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının...

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının başlamasıyla hırsızlıkların önlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşların işbirliğiyle koruma tedbirleri uygulanıyor. Jandarma Komando timleri tarafından zeytinlik alanlarda zırhlı araçlarla bahçelerde 24 saat nöbet tutulup yaya olarak kontroller sürdürülüyor. Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç kontrol ediliyor. Zeytinlik araziler termal kameralar, dron, cayrokopter, insansız hava aracı (İHA) gibi teknik araç ve cihazlarla havadan ve karadan kontrol altında tutuluyor.

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