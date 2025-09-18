Zeytinburnu 11 No'lu Aile Sağlığı Merkezi Törenle Hizmete Açıldı

Zeytinburnu 11 No'lu Aile Sağlığı Merkezi, Veliefendi Mahallesi'nde düzenlenen törenle hizmete başladı.

Açılışta öne çıkan ifadeler

Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, ilçede birçok özel ve üniversite hastanesi olmasına rağmen devletin tam teşekküllü bir hastanesinin bulunmadığını belirterek, arsa temininin ardından şehir hastanesinin kazandırılacağını söyledi. Uslu, arsa problemi ve başka sebeplerden dolayı semt konağı olmayan yerlerde konforlu aile sağlığı merkezi ihtiyacı hissedildiklerini vurgulayarak, bugün hizmete alınan merkezle Veliefendi Mahallesi'nin ihtiyacının karşılanacağını ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Güner'in değerlendirmesi

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 2002 yılında başlayan sağlıkta dönüşüm projesiyle İstanbul'un dört bir yanının sağlık tesisleriyle donatıldığını söyledi. Güner, "Ne kadar hastane yaparsanız yapın tedavi hizmetlerinin sonu yok. Bizim sağlığımızı kaybetmeden önce değerini bilmemiz lazım. Birinci basamak aile hekimlerini aktif olarak kullanmak önemli. Her hafta bir aile sağlığı merkezi açıyoruz. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı biz eğer inşa edeceksek bu ancak koruyan, geliştiren, üreten sağlık modeliyle olabilir." diye konuştu.

Güner, geçen yıl 200 ülkeden 500 bin kişinin tedavi için İstanbul'a geldiğini, İstanbul'da bu yılın ilk 6 ayında ise 85 milyon muayene yapıldığını bildirdi. Aile sağlığı merkezleri sayesinde ikinci ve üçüncü basamaktaki hastanelerde yoğunluğun azaldığını ve aile hekimlerinin tanımlanan yüzde 20'lik kontenjanla hastasının randevusunu alabildiğini belirtti.

Hedefler ve yerel değerlendirmeler

Güner, bugün açılan merkezin İstanbul'daki 1103'üncü aile sağlığı merkezi olduğunu belirterek, hedeflerinin yıl sonuna kadar 150 merkez daha açmak olduğunu kaydetti.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise ilçeye son 6 ayda 3 yeni aile sağlığı merkezi kazandırdıklarını vurgulayarak, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İl Sağlık Müdürü Güner ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Dua edilmesinin ardından merkezin açılışı için kurdele kesildi. Protokol üyeleri daha sonra aile sağlığı merkezini gezerek incelemelerde bulundu.

