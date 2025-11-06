Zeytinburnu'da Organ Bağışı Haftası Etkinliği: Farkındalık Öne Çıktı

Yedikule Hastanesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen programda bilinç vurgulandı

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Fatma Süslügil İlköğretim Okulu'nda bir program gerçekleştirildi.

Etkinliğe Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Osman Dinç, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetinkaya, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından öğrenciler tarafından okunan şiirler ve gerçekleştirilen gösterilerle etkinlik devam etti.

Öğrenciler, vücudun her bir organının görsellerinin yer aldığı pankartlarla alana gelerek organ bağışında farkındalık oluşturdu. Törende yapılan konuşmalarda da organ bağışı konusunda bilincin önemi vurgulandı.

