Zeytinburnu'da Taksici Cinayeti: Zanlı Serkan B. Bıçakla Yakalandı
Polis ekipleri cinayette kullanılan bıçağı ele geçirerek zanlıyı yakaladı
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde meydana gelen olayda, taksici Erhan Çiftçi (35) işten çıktıktan sonra evinin önünde bıçaklanarak yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında polis ekipleri, zanlı Serkan B.'yi cinayette kullandığı bıçakla birlikte yakaladı.
Emniyet yetkililerinden edinilen bilgilere göre, zanlı Serkan B.'nin 6 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.
Taksici Erhan Çiftçi'nin bugün Zeytinburnu'nda son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.
ERHAN ÇİFTÇİ (35)