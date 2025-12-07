Zeytinburnu'da Taksici Cinayeti: Zanlı Serkan B. Bıçakla Yakalandı

Zeytinburnu'da taksici Erhan Çiftçi'yi bıçaklayarak öldüren zanlı Serkan B., cinayette kullandığı bıçakla birlikte yakalandı; zanlının 6 suç kaydı bulunuyor.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 14:47
Zeytinburnu'da Taksici Cinayeti: Zanlı Serkan B. Bıçakla Yakalandı

Zeytinburnu'da Taksici Cinayeti: Zanlı Serkan B. Bıçakla Yakalandı

Polis ekipleri cinayette kullanılan bıçağı ele geçirerek zanlıyı yakaladı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde meydana gelen olayda, taksici Erhan Çiftçi (35) işten çıktıktan sonra evinin önünde bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında polis ekipleri, zanlı Serkan B.'yi cinayette kullandığı bıçakla birlikte yakaladı.

Emniyet yetkililerinden edinilen bilgilere göre, zanlı Serkan B.'nin 6 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Taksici Erhan Çiftçi'nin bugün Zeytinburnu'nda son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

ERHAN ÇİFTÇİ (35)

ERHAN ÇİFTÇİ (35)

ERHAN ÇİFTÇİ (35)

İLGİLİ HABERLER

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İnhisar’da Sağlık Seferberliği: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden '7’den 70’e Sürdürülebilir Sağlık' Bilim Kafe
2
Diyarbakır'da 11 Ayda 3 bin 392 Kaza: 34 Ölü, 5 bin 635 Yaralı
3
Şanlıurfa Eyyübiye'de Trafik Kazası: Motosiklette 2 Kişi Öldü
4
Konya'da Şeb-i Arus Başladı: 752. Vuslat Yıldönümü Törenleri
5
Üsküdar'da Binlerce Denizanası Kıyıya Vurdu — Kuleli Sahili Alarmda
6
Muş'ta Ambulans Devrildi: 3 Yaralı
7
Erdoğan'dan birlik çağrısı: Beraberce yol alma mesajı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi