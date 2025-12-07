Zeytinburnu'da taksici evinin önünde bıçaklanarak öldü

Telsiz Mahallesi'nde sabah saat 08.15'te saldırı

Zeytinburnu'nda bir taksici, iddiaya göre aralarında husumet bulunan kişiler tarafından evinin önünde bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.15 sıralarında Telsiz Mahallesi 84/C Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksicilik yapan Erhan Çiftçi, işten çıktıktan sonra evine doğru gittiği sırada, daha önce aralarında husumet bulunduğu öne sürülen şüphelilerce bıçaklı saldırıya uğradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Çiftçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Olay yerindeki çalışmaların ardından Çiftçi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Taksici arkadaşı Tayfun Sülük olayı şöyle anlattı: "Burada çalışan efendi bir arkadaştı. Başına nasıl böyle bir şey geldi bilmiyoruz. Artık kim yaptıysa çözülecek. Gece çalışmıştı, evine gitmiş".

ÖLDÜRÜLEN ŞAHSIN TAKSİSİ