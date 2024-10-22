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Zeytinburnu'nda 12 Katlı Binada Yangın Çıktı

Zeytinburnu'nda 12 katlı bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 17:31
Zeytinburnu'nda 12 Katlı Binada Yangın Çıktı

Zeytinburnu'nda Yangın Alarmı

Zeytinburnu ilçesinde, Maltepe Mahallesi Çifte Havuzlar Caddesi'nde bulunan 12 katlı bir binanın 6. katında, elektrik malzemeleri üreten bir iş yerinde yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İtfaiye ve Acil Ekipler Olay Yerinde

Yangın ihbarı üzerine, kısa süre içerisinde çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, iş yerinde bulunan plastik malzemeler nedeniyle alevlerin etkisi arttı.

Yapılan Müdahale ve Tahliyeler

İtfaiye ekipleri, yangının büyümesini engellemek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Yangın söndürme işlemleri sürerken, binada yaşayanlar güvenli alanlara tahliye edildi.

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