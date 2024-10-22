Zeytinburnu'nda 4 Katlı İş Merkezinde Yangın

Zeytinburnu'nda Yangına Müdahale Sürüyor

Zeytinburnu'nda, Maltepe Mahallesi Çifte Havuzlar Caddesi üzerindeki 4 katlı bir iş merkezinin bodrum katında yangın çıktı.

Yangının Çıkış Nedeni Henüz Belirlenemedi

Yangın, plastik deposunda meydana geldi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik önlemleri alınarak çevrede emniyet şeridi çekti.

Yangına Çok Sayıda Ekip Müdahil Oluyor

Yangının büyümesi üzerine çevre ilçelerden de takviye araç ve personel gönderildi. Yangınla mücadelede toplamda 56 araç ve 156 personel görev alırken, müdahale süreci yaklaşık 4 saat sürmektedir.

Zeytinburnu'nda, 4 katlı iş merkezinin bodrum katında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.