DOLAR
34,23 0,06%
EURO
37 0,09%
ALTIN
3.022,48 -0,95%
BITCOIN
2.305.219,76 0,54%

Zeytinburnu'nda 4 Katlı İş Merkezinde Yangın

Zeytinburnu'ndaki 4 katlı iş merkezinde çıkan yangına, itfaiye ve güvenlik ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 20:28
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 20:30
Zeytinburnu'nda 4 Katlı İş Merkezinde Yangın

Zeytinburnu'nda Yangına Müdahale Sürüyor

Zeytinburnu'nda, Maltepe Mahallesi Çifte Havuzlar Caddesi üzerindeki 4 katlı bir iş merkezinin bodrum katında yangın çıktı.

Yangının Çıkış Nedeni Henüz Belirlenemedi

Yangın, plastik deposunda meydana geldi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik önlemleri alınarak çevrede emniyet şeridi çekti.

Yangına Çok Sayıda Ekip Müdahil Oluyor

Yangının büyümesi üzerine çevre ilçelerden de takviye araç ve personel gönderildi. Yangınla mücadelede toplamda 56 araç ve 156 personel görev alırken, müdahale süreci yaklaşık 4 saat sürmektedir.

Zeytinburnu'nda, 4 katlı iş merkezinin bodrum katında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin...

Zeytinburnu'nda, 4 katlı iş merkezinin bodrum katında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
2
Zeytinburnu'nda 4 Katlı İş Merkezinde Yangın
3
Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Bir Kadın Hayatını Kaybetti
4
BM Genel Sekreteri Guterres, BRICS Zirvesi'nde Olacak
5
BM Komiseri Volker Türk'ten İsrail'in Hastane Saldırısına Sert Tepki
6
İsrailli Yerleşimcilerin El Halil ve Selfit'teki Baskınları
7
Konya'da Kadın Tarım İşçilerini Taşıyan Traktör Devrildi

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak