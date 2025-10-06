Zeytinburnu'nda Bıçaklı Kavga: 2 Şüpheli Gözaltında

Nuripaşa Mahallesi'nde cep telefonu kamerasına yansıyan bıçaklı kavgayla ilgili V.H. ve T.A. yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 11:08
Olay ve Soruşturma

Zeytinburnu'nda, cep telefonu kamerasıyla görüntülenen bıçaklı kavga üzerine başlatılan polis çalışmasında iki şüpheli yakalandı.

Olayın, Nuripaşa Mahallesi'nde dün meydana geldiği bildirildi. Polis ekipleri görüntüler üzerinden yaptığı tespitler sonucu V.H. ile T.A.'yı gözaltına aldı.

İncelemede, V.H. ile ablasıyla evli olan T.A. arasında husumet olduğu belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor ve soruşturma devam ediyor.

