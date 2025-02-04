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Zeytinburnu'nda Cami Temizlik Görevlisini Darbeden Kick Boksçu Tutuklandı

Zeytinburnu'nda, bir camide temizlik görevlisini darbeden kick boksçu Y.Ö. gözaltına alındı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 11:14
Zeytinburnu'nda Cami Temizlik Görevlisini Darbeden Kick Boksçu Tutuklandı

Zeytinburnu'nda Kick Boksçudan Cami Temizlik Görevlisine Saldırı

Zeytinburnu'nda bir camide yaşanan şiddet olayı, özellikle güvenlik açısından büyük endişe yarattı. Yenidoğan Mahallesi’ndeki Emine İnanç Vakfı Camisi’nde, 22 Ocak tarihinde, temizlik görevlisi Osman Amaç ile kick boksçu olduğu iddia edilen Y.Ö. arasında tuvaletin temizliği konusunda bir tartışma patlak verdi.

Olayın Detayları ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Akşam namazının ardından caminin girişinde yaşanan alterkasyon, bir anda kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında, Y.Ö. temizlik görevlisini yumruklayarak darbetti. Kavga sırasında namazdan çıkan bazı vatandaşlar olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Olayın ardından Osman Amaç, hastaneye kaldırıldı ve çenesinde bazı kırıklar olduğu belirlendi. Cami görevlisinin darbeden dolayı şikayette bulunmasının ardından, şüpheli Y.Ö. polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri emniyette sürerken, olay anı caminin güvenlik kameralarına yansıdı.

Bu olay, cami ve ibadet yerlerinde güvenlik önlemlerinin artırılması gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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