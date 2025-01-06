Zeytinburnu'nda İş Yerinin Kurşunlanması: 2 Zanlı Yakalandı

Zeytinburnu'nda bir iş yerinin kurşunlanması olayı, 15 Aralık'ta Kazlıçeşme'de meydana geldi. Olay sonrası polis ekipleri harekete geçerek iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis, kurşunlama olayını araştırmak üzere başlattığı inceleme sonucunda, olay sırasında bir aracın bölgeye geldiğini tespit etti. İncelemelerde, aracın içinden bir kişinin dışarı çıkarak iş yerine silahla ateş açtığı belirlendi. Ayrıca, aracı kullanan şüphelinin, o anları kaydettiği ortaya çıkarıldı.

Olaydan yalnızca 3 gün sonra, O.Y.Ç. adlı şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Y.Ç. serbest bırakıldı. Diğer zanlı E.Ç. ise bugün yakalanarak gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayın gerçekleştiği iş yeri sahibi ile E.Ç. arasında bir husumet bulunduğu öğrenildi.