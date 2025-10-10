Zeytinburnu'nda "Kanıt" İnsanlığın Evrensel Yıkımı Sergisi Açıldı

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy:

Serginin amacı

Sergi, Anadolu Ajansı görüntüleri üzerinden yaşananları kamuoyuna taşıma ve farkındalık oluşturma hedefiyle düzenlendi. İzleyiciler, Gazze'de kaydedilen anlar aracılığıyla bölgedeki insanlık krizine dair görsel tanıklıklarla buluşuyor.

Zeytinburnu Kültür Sanat'ın yeni sezonu kapsamında, İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerini ve uluslararası hukukun çiğnendiği anları gözler önüne seren Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan, "Kanıt" İnsanlığın Evrensel Yıkımı Sergisi'nin açılışı yapıldı. Programa katılan Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, konuşma yaptı.