Zeytinburnu'nda "Kanıt" İnsanlığın Evrensel Yıkımı Sergisi Açıldı

Zeytinburnu Kültür Sanat'ta açılan "Kanıt" sergisi, Anadolu Ajansı'nın Gazze görüntüleriyle İsrail'in insan hakları ihlallerini gözler önüne seriyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 23:35
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 23:35
Zeytinburnu Kültür Sanat yeni sezon kapsamında, "Kanıt" İnsanlığın Evrensel Yıkımı Sergisi ile kapılarını ziyaretçilere açtı. Sergi, Anadolu Ajansı'nın Gazze'den derlediği görüntülerle İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerini ve uluslararası hukukun çiğnendiği anları gözler önüne seriyor.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy:

Serginin amacı

Sergi, Anadolu Ajansı görüntüleri üzerinden yaşananları kamuoyuna taşıma ve farkındalık oluşturma hedefiyle düzenlendi. İzleyiciler, Gazze'de kaydedilen anlar aracılığıyla bölgedeki insanlık krizine dair görsel tanıklıklarla buluşuyor.

Zeytinburnu Kültür Sanat'ın yeni sezonu kapsamında, İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerini ve uluslararası hukukun çiğnendiği anları gözler önüne seren Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan, "Kanıt" İnsanlığın Evrensel Yıkımı Sergisi'nin açılışı yapıldı. Programa katılan Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, konuşma yaptı.

