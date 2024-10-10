Zeytinburnu'nda Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Zeytinburnu'nda Arama Çalışmaları

Zeytinburnu'nda, Kazlıçeşme Sahili'nde denize girdikten sonra kaybolan 11 yaşındaki çocuk için büyük bir arama çalışması başlatıldı. Arkadaşlarıyla birlikte sahilde oturan Ömer A., deniz içinde gözden kayboldu.

Olayın Gelişimi

Kaybolma durumu, hemen ilgili birimlere bildirildi. Olay yerine hızlı bir şekilde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İstanbul İtfaiyesi, Sualtı Arama Kurtarma, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri, kaybolan çocuğu bulmak için sahil boyunca arama yapmaktadır. Arkadaşlarının Duyarlılığı

Kaybolmadan önce denize girmeden eşyalarını bırakan Ömer'in arkadaşları, bu eşyaları polise poşet içinde teslim ettiler. Ekipler, arama çalışmalarını sürdürerek çocuğun sağ salim bulunmasını umut ediyor.

Zeytinburnu'nda denize girdikten sonra kaybolan 11 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Zeytinburnu'nda denize girdikten sonra kaybolan 11 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Zeytinburnu'nda denize girdikten sonra kaybolan 11 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Zeytinburnu'nda denize girdikten sonra kaybolan 11 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.