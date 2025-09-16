Zeytinburnu'nda Metrobüs Motorunda Yangın Söndürüldü

Zeytinburnu'nda metrobüsün motor bölümünde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; yolcular tahliye edildi ve seferler kısa süre aksadı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 07:40
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 07:40
Zeytinburnu'nda Metrobüs Motorunda Yangın Söndürüldü

Zeytinburnu'nda Metrobüs Motorunda Yangın Söndürüldü

Olayın Detayları

Zeytinburnu'nda metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Olay, Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağı yakınında, Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen araçta meydana geldi.

Yolcular hızlıca tahliye edildi ve gelen ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle metrobüs seferleri kısa süre aksadı.

Motor bölümü yanan metrobüs, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Robert Capa: 'Gerçek En İyi Fotoğraftır' Sergisi Ara Güler Müzesi'nde
2
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 3'üncü Kez Toplandı: 2026-2027 Hakları İçin Müzakereler
3
Filistin'den ABD'ye Çağrı: İsrail'in Yıkıcı Politikalarına Karşı Sorumluluk Alın
4
İsrail Medyası: Netanyahu Hükümetinin Geleceği Gazze İşgaline Bağlı
5
Gazze'de Felçli Anne Muna Kahil: 2 Çocuğunu Kaybetti, Ailesini Ayakta Tutuyor
6
ABD, ticari kamyon şoförlerine çalışma vizesini askıya aldı
7
Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü