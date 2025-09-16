Zeytinburnu'nda Metrobüs Motorunda Yangın Söndürüldü
Olayın Detayları
Zeytinburnu'nda metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Olay, Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağı yakınında, Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen araçta meydana geldi.
Yolcular hızlıca tahliye edildi ve gelen ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle metrobüs seferleri kısa süre aksadı.
Motor bölümü yanan metrobüs, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.