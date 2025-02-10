Zeytinburnu'nda Sahte İçki Operasyonu: 2 Zanlı Yakalandı

Zeytinburnu'nda Sahte İçki Satışı İle Mücadele

Zeytinburnu'nda, iş yerlerinde sahte içki sattığı belirlenen iki şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Son günlerde artan sahte içki satışları, toplumun can güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ve haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle dikkat çekti.

Operasyon ve Yakalanan Zanlılar

Emniyet güçleri, sahte içki satışı yaptığı tespit edilen Veliefendi ve Sümer Mahallesi'ndeki iş yerlerine baskın düzenledi. Yapılan operasyonda R.E. ve S.Ş. isimli zanlılar gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Gerçekleştirilen aramalarda, toplam 80 litre sahte içki ve bu içkinin yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Zeytinburnu'nda, iş yerlerinde sahte içki sattığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda toplam 80 litre sahte içki ile bunun yapımında kullanılan bazı malzemeler ele geçirildi.