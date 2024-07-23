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Zeytinburnu'nda Silahlı Çatışma: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Zeytinburnu'nda esnaf iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi öldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 17:59
Zeytinburnu'nda Silahlı Çatışma: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Zeytinburnu'nda Silahlı Çatışma: Dram dolu anlar

Zeytinburnu'nda meydana gelen silahlı çatışma, Beştelsiz Mahallesi'nde iki esnaf grubu arasında yaşandı. Olayın başlangıç nedeni henüz tam olarak bilinmiyor ancak kısa bir süre içinde büyüyen kavga, silahların kullanılmasıyla sonuçlandı.

Olayın Gelişimi

Mahalledeki tekstil dükkanları bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı bir çatışmaya dönüştü. Bu esnada, K.T. adıyla bilinen bir kişi vurularak ağır yaralandı.

Sağlık ve Güvenlik Ekiplerinin Müdahalesi

Çevredeki vatandaşların acil ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı K.T., sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak ne yazık ki yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis İncelemesi ve Güvenlik Önlemleri

Çatışma sırasında çevredeki bazı işyerleri zarar gördü ve olay anında sokaktaki insanlar büyük bir panik yaşadı. Polis, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu ve silahlı çatışmayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olay anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüler, kavganın başlangıcı, K.T.'nin vurulması ve şüphelilerin iş yerine ateş açtığı anları içeriyor.

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