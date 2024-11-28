DOLAR
34,65 -0,01%
EURO
36,6 -0,06%
ALTIN
2.940,78 -0,11%
BITCOIN
3.309.555,14 0,83%

Zeytinburnu'nda Tekstil Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Zeytinburnu’nda bir tekstil firmasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 09:11
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 09:21
Zeytinburnu'nda Tekstil Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Zeytinburnu'nda tekstil firmasına ait bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, Seyitnizam Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki 2 katlı bir tekstil firmasının alt katındaki depoda, sebebi henüz belirlenemeyen bir şekilde meydana geldi.

Yangın ihbarının ardından hızlı bir müdahale ile bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürerek daha büyük bir felaketin önüne geçti.

Yangın nedeniyle iş yerinde belirli bir miktarda hasar oluştu. Olayla ilgili daha ayrıntılı bilgi edinilmesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Zeytinburnu’nda tekstil firmasına ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zeytinburnu’nda tekstil firmasına ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı Resmi Törenle Ağırlayacak
2
İzmir'de 4 Kilo 838 Gram Eroin Ele Geçirildi
3
TRT World Forum 2024, İstanbul'da Başlıyor: Küresel Krisler Ele Alınıyor
4
Kar Altında Yiyecek Arayan Yılkı Atları Havadan Görüntülendi
5
Kastamonu'da Korkunç Yangın: Baba ve Engelli Oğlu Hayatını Kaybetti
6
Trump, Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Adayını Duyurdu
7
İsrail'in Gazze Saldırılarında 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!