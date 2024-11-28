Zeytinburnu'nda Tekstil Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Zeytinburnu'nda tekstil firmasına ait bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, Seyitnizam Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki 2 katlı bir tekstil firmasının alt katındaki depoda, sebebi henüz belirlenemeyen bir şekilde meydana geldi.

Yangın ihbarının ardından hızlı bir müdahale ile bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürerek daha büyük bir felaketin önüne geçti.

Yangın nedeniyle iş yerinde belirli bir miktarda hasar oluştu. Olayla ilgili daha ayrıntılı bilgi edinilmesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Zeytinburnu’nda tekstil firmasına ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.