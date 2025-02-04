Zeytinburnu'nda Temizlik Görevlisini Darbeden Kick Boksçu Tutuklandı

Zeytinburnu'nda Kick Boksçu Tutuklandı

Zeytinburnu'nda, Yenidoğan Mahallesi'ndeki Emine İnanç Vakfı Camisi'nde bir tartışma sonrasında, cami temizlik görevlisini darbeden kick boksçu Y.Ö. tutuklandı.

Olayın Detayları

22 Ocak akşamı, akşam namazının ardından tuvaletin temizliği konusunda oluşan bir tartışma neticesinde, Y.Ö. görevli Osman Amaç'ı yumruklayarak darbetti. İddialara göre, cami girişindeki bu olay, kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü.

Gözaltı ve Hastane Süreci

Olayın ardından, olay yerindeki vatandaşların müdahalesiyle kavga sona erdi. Ancak, Osman Amaç hastaneye kaldırıldığında çenesinde kırıklar tespit edildi. Y.Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Tutuklama Süreci

Y.Ö., adliyeye çıkarılırken yapılan değerlendirmeler sonucunda tutuklandı. Olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.