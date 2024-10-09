Zeytinburnu'nda Trafik Anlaşmazlığında Bıçaklama Olayı

Zeytinburnu'nda Trafik İhlali Sonucu Tehdit

Zeytinburnu'nda, yol verme tartışması nedeniyle bir kişinin boğazına bıçak dayayıp tehdit eden şüpheli yakalandı. Emniyet Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, 26 Eylül tarihinde Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana gelen olaya dair inceleme başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, trafikte yol verme konusunda anlaşmazlık yaşayan şahısların E.Y. (19) ve S.Ö. (39) olduğu belirlendi.

Gözaltı ve Adli Süreç

Beştelsiz Mahallesi'nde gerçekleşen operasyon sonucu E.Y., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından, genç şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Olayın ciddiyeti ve Emniyet'in hızlı müdahalesi, Zeytinburnu'ndaki toplumsal güvenin artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.