Zeytinburnu'nda vahşet: Kafası balta ile kesilen ceset bulundu

Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde oturan yabancı uyruklu 2 kişi arasında çıkan kavgada, biri baltayla arkadaşının kafasını kesip balkondan aşağı fırlattı. Şüpheli elinde baltayla balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı. Saldırgan yaralandı ve hastaneye götürüldü.

Zeytinburnu'nda vahşet: Kafası balta ile kesilen ceset bulundu
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Zeytinburnu'nda baltayla kafası koparılmış bir kişinin cesedi ortaya çıktı. Seyit Nizam Mahallesi G4 Sokak'ta 4 katlı bir binanın çatısından kesilmiş bir insan kafası fırlatıldığı ihbarı alındı. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, kesik kafanın fırlatıldığı yerden bir kişinin atladığını tespit etti.

Yaralı olarak bulunan bu kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk yardım sonrasında hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kafası koparılmış kişinin cesedini çatı katında buldu. Cesedin üzerinde kimliğini ortaya çıkaracak herhangi bir belge yoktu. Ceset, yapılan incelemelerden sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Cinayet zanlısının daha sonra çatıdan atlayıp intihar etmeye çalıştığı düşünülüyor. Polisin hastaneye kaldırılan kişi ile ölen kişinin kimliğini tespit etme çalışması devam ediyor.

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