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Zeytinyağı İhracatında Fon Kesintisi Kaldırıldı

Dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında uygulanan fon kesintisi kaldırılarak, ihracatçılara rekabet avantajı sağlandı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 09:30
Zeytinyağı İhracatında Fon Kesintisi Kaldırıldı

Zeytinyağı İhracatına Destek

Son alınan karar ile birlikte, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına uygulanan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kesintisi kaldırıldı. Bu değişiklik, ihracatçıların rekabetçi sezon şartlarına daha iyi uyum sağlamalarını hedefliyor.

Resmi Gazete Kararı

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı yetkilileri, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatını etkileyen yurt içi tüketici fiyatları, mevsimsel eğilimler, arz ve stok durumları gibi faktörleri yakından takip etmektedir.

Kuraklık ve Rekolte Artışları

Son yıllarda İspanya ve İtalya gibi ülkelerde yaşanan kuraklık sebebiyle dünya genelinde zeytinyağı üretimi %20 azalmışken, Türkiye'de 2022/2023 sezonunda üretim %62 oranında artmıştır. 7391 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatı kilogram başına 20 sent kesintiyle düzenlenmekteydi. Ancak, bu durum katma değerli ürün ihracatını sınırlıyordu.

Rekabet Avantajı Sağlanıyor

Özellikle 2023/24 zeytinyağı sezonu itibarıyla, geleneksel zeytinyağı ihracatçıları arasında olumlu bir rekolte beklentisi mevcut. Türkiye'nin de içinde bulunduğu bu ülkelerde, rekolte artışının 2024/25 sezonunda da devam edeceği öngörülüyor. Bu bağlamda, ihracatçıların pazarlarını koruyabilmeleri ve yeni pazar entegrasyonlarına kolaylık sağlamaları amacıyla, söz konusu fon kesintisinin kaldırılması kararlaştırıldı.

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