Zigana Dağı'nda 16 Yıl Önceki Çığ Felaketi Anıldı

Zigana Dağı'nda Unutulmaz Anma Töreni

Gümüşhane-Trabzon il sınırındaki Zigana Dağı'nda, 16 yıl önce meydana gelen çığ felaketinde yaşamını yitiren 10 dağcı için anlam dolu bir anma programı gerçekleştirildi.

Katılımcılar Anıtı Ziyaret Etti

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Torul Kaymakam Vekili Nur Yalçınkaya, Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral, Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay ve çeşitli dağcılık kulübü üyeleri, Zigana Dağı zirvesinden yürüyerek Çığ Şehitleri Anıtı'na ulaştı. Anıt önünde saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudular.

Vali Baruş’un Açıklamaları

Burada bir konuşma yapan Vali Baruş, çığ felaketinde hayatını kaybeden dağcılara Allah'tan rahmet diledi. Baruş, hayatını kaybedenlerin doğaya ve spora gönül vermiş insanlar olduğunu belirterek, "Şehitlerimizi anmak üzere bir araya geldik. O gün hayatını kaybeden kardeşlerimiz doğaya, spora gönül veren insanlardı," dedi.

Baruş, doğa sporları yaparken dikkatli olunması gerektiğine değinerek, "Tedbirli olarak bu sporları yaparsanız başınıza herhangi bir üzücü hadise gelmez. Bu sporları grup halinde yapmak gerekiyor ki biri zor duruma düştüğünde diğerleri yardım edebilsin,” diyerek doğaseverlere çağrıda bulundu.

Hatıralar ve Unutulmaz Anılar

GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, 16 yıl önceki kurtarma çalışmalarını hatırlatarak, "Onları beyaz karların içinden, ellerimizle ve küreklerle çıkarmaya çalıştık. Büyük ve acı bir olaydı," dedi. TEDAK Başkanı Ural Ayar ise, yaşanan acıların anlatılmasının zor olduğuna vurgu yaptı.

Çığdan sağ kurtulan 77 yaşındaki Rahmi Keleş, her yıl düzenlenen anma programına katıldığını belirterek, "Biz 11 arkadaş 800 metre çığla gittik. Bizi sel gibi aldı içimize, 10 arkadaşımız öldü, sadece ben kaldım. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum," dedi.

Tören, Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasıyla sona erdi.

Gümüşhane-Trabzon il sınırındaki Zigana Dağı'nda, 16 yıl önce çığ düşmesi sonucu yaşamını yitiren 10 dağcı için anma programı düzenlendi.

Gümüşhane-Trabzon il sınırındaki Zigana Dağı'nda, 16 yıl önce çığ düşmesi sonucu yaşamını yitiren 10 dağcı için anma programı düzenlendi.