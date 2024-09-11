Zihin Egzersizleri Yaşlıların Hafızasını Güçlendiriyor

Zihin Egzersizlerinin Önemi

Son araştırmalar, hafif bilişsel bozukluğu olan yaşlı bireylerin zihin egzersizleri ile hafızalarını güçlendirebileceğini gösteriyor.

Güçlü Hafıza ve Artan Dikkat Süresi

Yapılan incelemelerde, bulmaca çözmek ve kitap okumak gibi zihinsel faaliyetlere katılan yaşlıların hafızalarının daha kuvvetli olduğu, dikkat sürelerinin ve iş yapma hızlarının arttığı belirlenmiştir.

Araştırma Detayları

ABD'deki South Mississippi Üniversitesi ve Indiana Üniversitesi'nden araştırmacılar, hafif bilişsel bozukluğu olan 5,932 kişiyi inceledi. Katılımcılara zihin egzersizleriyle ne sıklıkla meşgul oldukları soruldu ve cevaplar doğrultusunda üç grup oluşturuldu: sık, orta ve az yapanlar.

Sıklıkla zihin alıştırması yapanların hafızalarının daha güçlü olduğu, dikkat süreleri ile iş yapma hızlarının daha yüksek olduğu tespit edildi. Ayrıca, orta seviyede zihin egzersizi yapanların da düşük seviyedekilere göre daha iyi sonuçlar aldığı gözlemlendi.

Tavsiyeler

Araştırmacılardan Kim Junhyoung, hafif bilişsel bozukluğu olan yaşlılara haftada en az üç veya dört kez bulmaca çözmeyi, kitap okumayı veya benzeri zihinsel aktivitelerde bulunmalarını önermektedir.

Yayın

Bu araştırmanın sonuçları, "Journal of Cognitive Enhancement" dergisinde yayımlanmıştır.