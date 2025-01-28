Zimbabve, KDC'deki SADC Barış Misyonuna Yönelik Saldırıları Kınadı

Zimbabve, KDC'deki SADC Barış Misyonuna Saldırıları Kınadı

Zimbabve Devlet Başkanı ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) dönem başkanı Emmerson Mnangagwa, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda isyancı grupların SADC Barış Misyonu askerlerine yönelik saldırılarını kınadı.

Yerel basın kaynaklarına göre, Mnangagwa, KDC'deki güvenlik güçleri ile isyancılar arasında süregelen çatışmalarla ilgili basın açıklaması yaptı. Kendisi, SADC Barış Misyonu askerlerine yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

SADC Harekete Geçecek

Saldırılardan duyduğu endişeyi dile getiren Mnangagwa, SADC'nin bölgedeki güvenlik krizine çözüm bulma konusundaki kararlılığını vurguladı. "Bölgesel örgüt SADC, KDC'nin doğusundaki kötüleşen durum hakkında sorumluluk üstlenecek ve harekete geçecek," dedi.

SADC Misyonu askerleri ile 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup üyeleri arasında Güney-Kivu eyaletinin Goma kenti çevresinde 24 Ocak'tan bu yana süregelen çatışmalarda 13 Güney Afrikalı asker hayatını kaybetmişti.

KDC'deki Çatışmalar

KDC'nin doğusunda M23 ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu. M23, bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçirerek, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı kuşatmış ve şehrin elektrik ve su sistemini kullanılamaz hale getirmiştir.

Birleşmiş Milletler ve KDC, M23'ü desteklemekle suçladığı Ruanda ise bu iddiaları reddetmiştir. KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009 tarihinde imzalanan barış anlaşmasının bozulmasının ardından "23 Mart Hareketi" adı altında çıkan grup, sonrasında "M23" olarak anılmıştır. M23 üyeleri, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.