Zincir market etiketlerinde "asgari ücret" mesaisi başladı!

Asgari ücretin 2023 yılı için 8 bin 506 lira olarak açıklanmasının ardından zincir marketlerde ürün fiyatlarında artışlar gözlendi. Birçok vatandaş, sosyal medyada fırsatçılık yapan marketleri paylaşarak tepki gösterdi.

Zincir market etiketlerinde "asgari ücret" mesaisi başladı!
Yayın Tarihi:

Asgari ücret 27 Aralık Çarşamba günü akşam saatlerinde açıklandı. Açıklamanın ardından kamuoyunda 3 harfli marketler olarak anılan market zincirlerinde etiketler değiştirilmeye başlandı. Bir marketin, çalışanlarına 27 Aralık akşamı attığı 'etiket değiştirme mesaisi' mesajı da tartışmalara neden oldu. 

Öte yandan marketlerde ki etiketler kontrol edildiğinde, asgari ücret zammının açıklanması sonrasında 27-28-29 Aralık itibariyle birçok ürüne zam yapıldığı görüldü. Tüketici Federasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, cezaların artırılması yönünde çağrı yaparken vatandaşları da fark ettikleri an şikayette bulunmaları gerektiğini hatırlattı.

Asgari ücretin 2023 yılı için 8 bin 506 lira olarak belirlenmesinin ardından zincir marketlerde fiyat etiketleriyle oynandığı ortaya çıktı. Bir marketin çalışanlarına 'etiket değiştirme mesaisi' talimatı verdiği sosyal medyada paylaşıldı. 

Marketlerde yapılan incelemelerde, asgari ücret artışının duyurulduğu gün ve sonrasında birçok ürüne zam geldiği tespit edildi. Tüketici Federasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, fırsatçı marketlere karşı cezaların yükseltilmesini istedi ve vatandaşlara da haksız fiyat artışlarını bildirmeleri çağrısında bulundu.

Ağaoğlu, asgari ücretin henüz açıklanmadığı bir dönemde zamların yapılmaya başlanmasına tepki gösterdi.  "Asgari ücret ne olacak diye beklerken, marketlerde fiyatlar değişti. Eskiden 'Dolar yükseldi, benzin pahalandı' diye bahane ederlerdi. Şimdi ne diyecekler? Temmuz ayından beri doların artışı yüzde 10 civarında. Ama temel gıda ve ihtiyaç malzemelerinin fiyatları yüzde 20 ile 40 arasında arttı" ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar
Asgari ücret zammını bekleyin denilmişti! Yüz bin liradan fazla ödeme alabilirsiniz Asgari ücret zammını bekleyin denilmişti! Yüz bin liradan fazla ödeme alabilirsiniz
Beyaz ette indirim bekleyenlere müjde! Dondurucunuzun kapağını bu indirimle zor kapatacaksınız Beyaz ette indirim bekleyenlere müjde! Dondurucunuzun kapağını bu indirimle zor kapatacaksınız
Kahvaltı sofralarınıza çok yakışacak! Dereotlu ve peynirli poğaça nasıl yapılır? 10 dakikada pratik tarif Kahvaltı sofralarınıza çok yakışacak! Dereotlu ve peynirli poğaça nasıl yapılır? 10 dakikada pratik tarif
Çok Okunanlar
İstanbul'da AVM'de intihar girişimi! Metrelerce yükseklikten kendini yere bıraktı İstanbul'da AVM'de intihar girişimi! Metrelerce yükseklikten kendini yere bıraktı e-Devlet'ten başvurmak için son günleriniz! Kaydı olmayanın hakkı elden gidecek e-Devlet'ten başvurmak için son günleriniz! Kaydı olmayanın hakkı elden gidecek Saral'ın İmamoğlu'na canlı yayındaki sert sözleri gerginliği tırmandırdı Saral'ın İmamoğlu'na canlı yayındaki sert sözleri gerginliği tırmandırdı Eski Yemen Bakanı'nın oğlu Beyoğlu'nda kaza yaptı Eski Yemen Bakanı'nın oğlu Beyoğlu'nda kaza yaptı Balıkesir’de Sokakta Ölü Bulunan Kadın Cinayetinin Sırrı Çözülecek mi? Balıkesir’de Sokakta Ölü Bulunan Kadın Cinayetinin Sırrı Çözülecek mi? Asgari Ücret Zammı İçin Geri Sayım Başladı: Türk-İş’ten Kritik İpucu Asgari Ücret Zammı İçin Geri Sayım Başladı: Türk-İş’ten Kritik İpucu