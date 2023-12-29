Zincir market etiketlerinde "asgari ücret" mesaisi başladı!

Asgari ücret 27 Aralık Çarşamba günü akşam saatlerinde açıklandı. Açıklamanın ardından kamuoyunda 3 harfli marketler olarak anılan market zincirlerinde etiketler değiştirilmeye başlandı. Bir marketin, çalışanlarına 27 Aralık akşamı attığı 'etiket değiştirme mesaisi' mesajı da tartışmalara neden oldu.

Öte yandan marketlerde ki etiketler kontrol edildiğinde, asgari ücret zammının açıklanması sonrasında 27-28-29 Aralık itibariyle birçok ürüne zam yapıldığı görüldü. Tüketici Federasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, cezaların artırılması yönünde çağrı yaparken vatandaşları da fark ettikleri an şikayette bulunmaları gerektiğini hatırlattı.

Asgari ücretin 2023 yılı için 8 bin 506 lira olarak belirlenmesinin ardından zincir marketlerde fiyat etiketleriyle oynandığı ortaya çıktı. Bir marketin çalışanlarına 'etiket değiştirme mesaisi' talimatı verdiği sosyal medyada paylaşıldı.

Marketlerde yapılan incelemelerde, asgari ücret artışının duyurulduğu gün ve sonrasında birçok ürüne zam geldiği tespit edildi. Tüketici Federasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, fırsatçı marketlere karşı cezaların yükseltilmesini istedi ve vatandaşlara da haksız fiyat artışlarını bildirmeleri çağrısında bulundu.

Ağaoğlu, asgari ücretin henüz açıklanmadığı bir dönemde zamların yapılmaya başlanmasına tepki gösterdi. "Asgari ücret ne olacak diye beklerken, marketlerde fiyatlar değişti. Eskiden 'Dolar yükseldi, benzin pahalandı' diye bahane ederlerdi. Şimdi ne diyecekler? Temmuz ayından beri doların artışı yüzde 10 civarında. Ama temel gıda ve ihtiyaç malzemelerinin fiyatları yüzde 20 ile 40 arasında arttı" ifadelerini kullandı.