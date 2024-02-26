Zincir marketlerde etiket mesaisi: Haksız rekabete karşın marketlerde etiket denetimi yapıldı

Konyaaltı’nda bir marketin şubesine giden Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, temel gıda ve tüketim ürünleri olan sebze, meyve, bakliyat, makarna, şarküteri, sıvı yağ, temizlik malzemesi gibi ürünlerin fiyat etiketlerini denetledi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ürünlerin fiyat etiketleri ile kasada ödenen fiyatlar arasında uyumsuzluk olup olmadığına baktı. Ayrıca, meyve-sebzelerin nereden geldiği ve ne kadara alındığı bilgileri de Hal Kayıt Sistemi (HKS) ile karşılaştırıldı.

Özşahan, tüketicilerin haksız fiyat artışları ve etiketlerdeki yanlış, yanıltıcı ve sahte indirimler yüzünden mağdur olmamaları için ramazan ayına girmeden önce denetimlerin yoğunlaştırıldığını söyledi. Özşahan, marketlerin her bir reyonunda fiyat etiketlerini kontrol ettiklerini ve bir kural ihlali görülmesi durumunda cezai işlem uyguladıklarını belirtti.