Zincir Marketlerdeki Fiyatlar Anında Karşılaştırılabilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Yeni Sistemle Fiyatlar Anlık Erişime Açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, http://marketfiyati.org.tr adresinin açıldığını ve vatandaşların zincir marketlerdeki 50 bine yakın ürünün fiyatını anında karşılaştırabileceklerini duyurdu.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu internet sitesinin Merkez Bankası ve diğer kamu kurumlarının araştırmalarına katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK tarafından geliştirildiğini belirtti. Kacır, “Artık herkes, zincir market şubelerindeki fiyatları inceleyip karşılaştırma yapabilecek. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

7 Zincir Marketin Verileri Paylaşılıyor

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, internet sitesinin meyve, sebze, et, tavuk, balık gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin fiyatlarının anlık karşılaştırılmasını sağladığı vurgulandı.

Bu kapsamda, A101, BİM, CarrefourSA, Hakmar, Migros, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve ŞOK gibi 7 zincir marketin fiyat verilerinin TÜBİTAK BİLGEM sistemlerine aktarıldığı belirtildi.

Ayrıca, fiyat verileri üzerinde aykırı değerlerin temizlenmesi ve veri kalitesinin artırılması amacıyla birtakım yöntemler ve algoritmalar geliştirildiği ifade edildi. Temizlenen veriler, Cimri Market ve Market Tamam uygulamaları ile anlık olarak paylaşılacak.

Yakın zamanda Market Fiyatı mobil uygulaması da kullanıcıların hizmetine sunulacak.