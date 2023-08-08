Zincir marketlere büyük şok! Bu ürünleri artık satamayacaklar: Giden eli boş dönecek

Halk TV'nin haberine göre, son dönemde yükselişe geçen ve aynı cadde veya sokakta iki market zinciri için yeni bir karar alındı. Zincir Market ve Perakende Taslağı üzerine yapılan araştırmada acil taslakların belirlendiği ve Kongre'ye sunulmak üzere taslakların hazırlanmasına başlandığı kaydedildi.

A101, ŞOK ,Carrefour, BİM ve Migros gini zincir mağazalara ürün kısıtlamalarına ilişkin aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

"Ekmek yasağın dışında kalabilir"

Çünkü bu ürün, gıda ürün.. Ancak cep telefonları, ev aletleri ve sigaralar bunlar her yerde satılamayacaklar. Kapalı olarak 5 bin metrekare alana sahip kişilere satılabilecek ürün listesi yeniden belirlenecek. Buzdolapları 100 metrekarede satılıyor, bunlara izin verilmeyecek.





Bu süre zarfında çok uzun olmayan bir yasal değişiklik yapılacak. Zincirdeki en büyük market 400 metrekare. Burada ürün sınırlamaları olması zorunludur. Özellikle beyaz eşyalar, elektronik eşyalar, mobilyalar ve ev tekstili satışları yapılmayacaktır. Kırtasiye, hırdavat, züccaciye gibi ürünlerin satışında da metrekare sınırlaması getirilecek.

Küçük ve orta ölçeğe sahip esnaf ve bakkalların ayakta kalmasını sağlamak için alınan en önemli karar, zincir marketlerin satabileceği ürünleri sınırlandırmak için açıklandı. AK Parti'li ekonomik grupların paket üzerinde çalıştığı iddialarına rağmen, “Devletin vatandaşını korumakla yükümlü olduğu. Sınırları ve kriterleri tanıtacağız. Müzakerelerde enstitülerin taleplerinin bir kısmı kabul edildi. Kısıtlanmış ürünler ve mesafe sorunu gibi konularda karar verildi" diyen ekonomi kurmayları eni bir yasağın yolda olduğunu da sözlerine eklediler.

BİR TARTIŞMA SORUNU OLMUŞTU

Market zincirinde satılan ürünler büyük tartışmalara konu oldu ve birçok mağaza tepki gösterdi. Bu gelişme birçok taciri rahatlatacak düzenlemeleri içeriyor.

Uygulanması halinde zincirdeki tüm pazarlar karardan etkilenecekler ve satış yapamayacaklar.