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Ziraat Bank Azerbaycan 10. Yılını Kutluyor ve Gelecek Hedeflerini Açıkladı

Ziraat Bank Azerbaycan, 10. yılını kutlarken, sektördeki hedeflerini ve genişleme planlarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 14:39
Ziraat Bank Azerbaycan 10. Yılını Kutluyor ve Gelecek Hedeflerini Açıkladı

Ziraat Bank Azerbaycan 10. Yılını Kutluyor

Ziraat Bank Azerbaycan Genel Müdürü Selçuk Demir, bankanın 10. yıl dönümünü kutlarken, Azerbaycan bankaları arasında ilk 10'da kalıcı olarak yer almayı amaçladıklarını vurguladı.

10 Yıllık Faaliyetler ve Hedefler

Demir, banka olarak 30 Aralık 2014 tarihinde lisans alarak faaliyetlerine başladıklarını belirtti. Kuruluşlarının 10. yılına özel olarak, Azerbaycan'ın kalkınmasına destek veren sanayi, ticaret, üretim ve tarım sektörlerine sağlanan kredi desteğinin önemini vurguladı.

Ziraat Bank Azerbaycan, dünyanın 19 ülkesinde ve 125 noktada hizmet veren Ziraat Finans Grubu'nun bir parçasıdır. Demir, bankanın geniş muhabir ağı sayesinde Azerbaycan'daki iş insanlarının global ticaretine önemli katkılar sağladıklarını ifade etti.

Şube Ağı Genişliyor

Aynı zamanda, Ziraat Bank Azerbaycan, mevcut 9 şubesine ilave olarak Nahçıvan ve Bakü'nün Neftçiler bölgesinde iki yeni şube açmayı planlıyor. Bu yıl içinde toplam 11 şubeye ulaşmayı hedefliyorlar.

Dijital Hizmet Stratejisi

Demir, banka olarak dijitalleşme alanında da adımlar attıklarını belirtti. "Kolay Bankacılık" adı altında dijital hizmet noktaları oluşturacaklarını ifade eden Demir, bu noktaların ilki olanını Guba'da açacaklarını duyurdu.

Gelecek Hedefleri

Selçuk Demir, Azerbaycan bankaları arasında ilk 10'daki yerlerini perçinlemeyi amaçladıklarını belirterek, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticareti desteklemek için her türlü katkıyı sağladıklarını sözlerine ekledi. Teknoloji ve altyapı alanındaki gelişmelerle Ziraat Bank Azerbaycan'ın güçlü bir konumda yoluna devam edeceğinin altını çizdi.

Ziraat Bank Azerbaycan, 10. yılını kutluyor. Ziraat Bank Azerbaycan Genel Müdürü Selçuk Demir...

Ziraat Bank Azerbaycan, 10. yılını kutluyor. Ziraat Bank Azerbaycan Genel Müdürü Selçuk Demir, kuruluşunun 10. yılının kutlayan Ziraat Bank Azerbaycan'ın faaliyetlerini ve hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Ziraat Bank Azerbaycan, 10. yılını kutluyor. Ziraat Bank Azerbaycan Genel Müdürü Selçuk Demir...

Ziraat Bank Azerbaycan, 10. yılını kutluyor. Ziraat Bank Azerbaycan Genel Müdürü Selçuk Demir, kuruluşunun 10. yılının kutlayan Ziraat Bank Azerbaycan'ın faaliyetlerini ve hedeflerini AA muhabirine anlattı.

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