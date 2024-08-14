Ziraat Bank Azerbaycan, 9. Şubesini Sederek Ticaret Merkezi'nde Açtı

Ziraat Bank Azerbaycan 9. Şubesini Açtı

Bakı'da bulunan Sederek Ticaret Merkezi’nde, Ziraat Bank Azerbaycan'ın 9. şubesinin açılışı gerçekleştirildi. Törende Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, KOBİA Başkanı Orhan Memmedov ve Azerbaycan Bankalar Birliği Başkanı Zakir Nuriyev gibi önemli isimler yer aldı.

Gurur Verici Bir Açılış

Büyükelçi Cahit Bağcı, açılışta banka çalışanlarıyla bir araya gelerek başarılar diledi ve yeni şubenin hayırlı olmasını temenni etti. Açılış sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ziraat Bank Azerbaycan’ın son üç yılda dikkat çekici bir büyüme gösterdiğini belirtti.

KOBİ'ler İçin Önemli Bir Adım

KOBİA Başkanı Orhan Memmedov, Sederek Ticaret Merkezi'nin küçük ve orta ölçekli işletmeler için büyük bir fırsat sunduğunu ifade ederek, yeni bankanın açılmasının bu işletmelere kredi erişimi konusunda büyük avantaj sağlayacağını vurguladı.

Genel Müdür Selçuk Demir Açıklamalarda Bulundu

Ziraat Bank Azerbaycan Genel Müdürü Selçuk Demir, bankanın 2014'te hizmet vermeye başladığını ve yeni şube ile birlikte şube sayısının 9'a ulaştığını aktardı. Demir, bu yıl içinde şubeleşme çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Hizmet Alanını Genişletecek

Demir, Sederek Ticaret Merkezi'nin önemli bir dış ticaret noktası olduğunun altını çizerek, kurumsal bankacılığın yanı sıra KOBİ’lere ve mikro işletmelere de hizmet vermeye devam edeceklerini ifade etti.