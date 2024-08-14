Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ziraat Bank Azerbaycan, 9. Şubesini Sederek Ticaret Merkezi'nde Açtı

Ziraat Bank Azerbaycan, Bakü'de 9. şubesini açarak önemli bir ticaret merkezi olan Sederek Ticaret Merkezi'nde hizmet vermeye başladı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 15:23
Ziraat Bank Azerbaycan, 9. Şubesini Sederek Ticaret Merkezi'nde Açtı

Ziraat Bank Azerbaycan 9. Şubesini Açtı

Bakı'da bulunan Sederek Ticaret Merkezi’nde, Ziraat Bank Azerbaycan'ın 9. şubesinin açılışı gerçekleştirildi. Törende Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, KOBİA Başkanı Orhan Memmedov ve Azerbaycan Bankalar Birliği Başkanı Zakir Nuriyev gibi önemli isimler yer aldı.

Gurur Verici Bir Açılış

Büyükelçi Cahit Bağcı, açılışta banka çalışanlarıyla bir araya gelerek başarılar diledi ve yeni şubenin hayırlı olmasını temenni etti. Açılış sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ziraat Bank Azerbaycan’ın son üç yılda dikkat çekici bir büyüme gösterdiğini belirtti.

KOBİ'ler İçin Önemli Bir Adım

KOBİA Başkanı Orhan Memmedov, Sederek Ticaret Merkezi'nin küçük ve orta ölçekli işletmeler için büyük bir fırsat sunduğunu ifade ederek, yeni bankanın açılmasının bu işletmelere kredi erişimi konusunda büyük avantaj sağlayacağını vurguladı.

Genel Müdür Selçuk Demir Açıklamalarda Bulundu

Ziraat Bank Azerbaycan Genel Müdürü Selçuk Demir, bankanın 2014'te hizmet vermeye başladığını ve yeni şube ile birlikte şube sayısının 9'a ulaştığını aktardı. Demir, bu yıl içinde şubeleşme çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Hizmet Alanını Genişletecek

Demir, Sederek Ticaret Merkezi'nin önemli bir dış ticaret noktası olduğunun altını çizerek, kurumsal bankacılığın yanı sıra KOBİ’lere ve mikro işletmelere de hizmet vermeye devam edeceklerini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde dev hamle! Yüzde 15 peşinat - 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!