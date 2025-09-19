Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Ziraat Bankası ile Rekor Promosyon Anlaşması Tamamlandı

Ağustos ayında eğitim camiasının yakından takip ettiği banka promosyonu ihalesinde yaşanan belirsizlik nihayet sona erdi. İlk ihalede en yüksek teklifi veren banka ile şartname üzerinde mutabakat sağlanamaması üzerine devreye giren Ziraat Bankası, son dakika teklifiyle anlaşmayı sonuçlandırdı.

Anlaşmanın Kapsamı ve Tutarı

Yapılan nihai düzenleme sonucunda, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı personele 81.500 TL nakit ve 1.000 TL bankkart lira ödemesi yapılacak. Bu ödeme, il merkezi ve 16 ilçedeki kadrolu ve sözleşmeli personel için geçerli olacak.

İhale Süreci ve Son Gelişmeler

Promosyon ihalesi, Millî Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı personelin maaş ve ek ödemelerini kapsayacak şekilde 20 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenmişti. İhale sonucunda en cazip teklifi veren bankayla sözleşme aşamasına geçilmesi beklenirken, görüşmelerde şartnamenin bazı maddeleri üzerinde anlaşma sağlanamadı ve kısa süreli bir belirsizlik oluştu.

Bu pürüzün giderilmesi amacıyla ihaledeki ikinci en yüksek teklif sahibi olan Ziraat Bankası ile masaya oturuldu. Müzakereler sonrasında Ziraat Bankası, daha önce sunduğu 81.500 TL teklifini 1.000 TL bankkart lira ekleyerek güncelledi; böylece şartnamenin tüm maddelerinde tam uyum sağlandı ve taraflar nihai anlaşmaya vardı.