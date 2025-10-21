Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son dönemde yaşanan zirai don felaketinden etkilenen üreticilere yönelik destek paketini açıkladı. Bakan Yumaklı, özellikle tarım sigortası bulunmayan üreticilere öncelik verileceğini belirtti.

Ödeme Miktarı ve Kapsam

Açıklamaya göre, ilk etapta Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı ve tarım sigortası olmayan üreticilere toplam 13 milyar 221 milyon TL kaynak aktarılacak. Bakan Yumaklı, devletin üreticinin yanında olmaya devam ettiğini vurguladı.

Kimler Yararlanacak?

Yeni destek paketi, ürünü zirai dondan zarar görmüş ancak aktif tarım sigortası poliçesi bulunmayan üreticileri kapsıyor. Yararlanmanın temel şartı, üreticinin ÇKS'de güncel kaydının bulunması olarak açıklandı. TARSİM gibi sigorta sistemlerine erişemeyen veya kapsam dışında kalan üreticiler hedef grup arasında yer alıyor.

ÇKS Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alındığı sistemdir. Üreticiler, ÇKS kayıt ve yenileme işlemlerini arazilerinin bulunduğu il veya ilçe müdürlüklerine bizzat başvurarak ya da e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilir. E-Devlet üzerinden başvuru yapabilme imkânı, daha önce ÇKS kaydı bulunan ve arazi bilgilerinde değişiklik yapmamış üreticiler için geçerlidir.