Zirve 17: Çanakkale Su Zirvesi Çalışma Grupları Toplandı

Çanakkale Su Zirvesi Hazırlıkları Başladı

Çanakkale'de 10-11 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan Zirve 17: Çanakkale Su Zirvesi'nin çalışma grupları toplantısı başarıyla gerçekleştirildi. Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Çanakkale Teknopark ve Çanakkale Sanayici ve İşadamları Derneği (ÇASİAD) iş birliğiyle organize edilen zirvenin onursal başkanlığını Çanakkale Valisi Ömer Toraman yürütüyor.

Toplantıda, su kaynaklarıyla ilgili farkındalık oluşturulması ve suyun israfını önlemek adına atılacak adımlar masaya yatırıldı. ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve toplantı komite başkanı Prof. Dr. Uğur Cengiz, zirvenin önemine vurgu yaparak, “Su kaynaklarındaki kayıpların önlenmesi ve doğru yönetim stratejilerinin geliştirilmesi hedefleniyor” dedi.

Atikhisar Barajı'nın Önemi

Çanakkale'nin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı, kentin büyüyen nüfusu karşısında kritik bir önem taşıyor. Prof. Dr. Cengiz, “20 bine ulaşan nüfusla birlikte, Atikhisar Barajı'nın depolama kapasitesinin %25'inden fazlası Çanakkale merkezde tüketiliyor. Bu noktada kaynaklarımızı korumak ve verimli kullanmak çok önemli” şeklinde konuştu.

Zirve süresince, Atikhisar Barajı Değerlendirme Grubu, Su Yönetim Planı ve Verimlilik Çalışma Grubu gibi çeşitli çalışma grupları, su kaynakları yönetimi konularında çözüm önerileri sunacak. Toplantının sonunda oluşturulacak olan 'Zirve 17' kitabı ise su problemlerine dair tespitlerin belgelenmesi amacıyla hazırlanacak.

Su Yönetiminde Başarılar

Çanakkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Doruk Özdemir, Atikhisar Barajı'nın kentin sel ve su baskınlarından korunmasına olan katkısını vurguladı. 1991 yılından itibaren içme suyu sağlanan Çanakkale'de kayıp ve kaçak oranlarının %60'lardan %24 seviyelerine düştüğünü belirten Özdemir, bu başarının Türkiye ortalamasının oldukça altında olduğunu ifade etti.

Bu zirve, su kaynaklarımızın daha verimli kullanılması ve sürdürülebilir bir gelecek için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Çanakkale'de 10-11 Nisan'da düzenlenecek Zirve 17: Çanakkale Su Zirvesi'nin çalışma grupları toplantısı gerçekleştirildi. Çanakkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Doruk Özdemir, toplantıda konuşma yaptı.

Çanakkale'de 10-11 Nisan'da düzenlenecek Zirve 17: Çanakkale Su Zirvesi'nin çalışma grupları toplantısı gerçekleştirildi. Çanakkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Doruk Özdemir, toplantıda konuşma yaptı.