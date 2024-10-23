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Ziya Öztürkler KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı oldu

KKTC Cumhuriyet Meclisi'ne Ziya Öztürkler seçildi, Meclis tarihindeki 15. başkan olarak görev yapacak.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 18:05
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 18:11
Ziya Öztürkler KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı oldu

KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde Öztürkler Dönemi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi'nin yeni başkanı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler oldu. Geçen hafta gerçekleştirilen meclis seçimlerinin 5. turunda 26 kabul, 23 ret oyu alarak bu önemli göreve gelen Öztürkler'in başkanlığına dair resmi duyuru, KKTC Resmi Gazetesi'nde bugün yayımlandı.

Aldığı Görevler ve Meclis Tarihi

Daha önce İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıkları gibi çeşitli kritik görevler üstlenen Ziya Öztürkler, 1983 yılında kurulan Cumhuriyet Meclisi'nin tarihindeki 15. başkan olarak yeni dönemine başlayacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına Ulusal Birlik Partisi (UBP)...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler oldu.

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