Zonguldak BEÜN 2025-2026 Akademik Yılı Açılışı — Prof. Dr. Mustafa Şentop "Hukuk ve Hayat" Dersi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılışı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin (BEUN) 2025-2026 Akademik Yılı açılış töreni Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Müzik dinletisinin ve üniversitenin tanıtım videosunun ardından Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer konuştu. Özölçer, üniversitenin bilimi ve insanlığı yücelten nesil yetiştirme hedefini vurgulayarak, BEUN'un eğitim yolculuğunda geniş alanda öncü bir yükseköğretim kurumu haline geldiğini söyledi. Rektör, üniversitelerin vatan, bayrak ve millet sevdasıyla bezenmiş genç dimağların en kıymetli hazinesi olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Mustafa Şentop: "Hukuk ve Hayat"

Eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, tören kapsamında verdiği "Hukuk ve Hayat" konulu derste, herkesin hayatının hukukun içinde cereyan ettiğini ve bu durumun genellikle olumsuzluk yaşandığında fark edildiğini söyledi.

Şentop, Türkiye'nin geleceğine ilişkin görüşlerini şu sözlerle aktardı: "Türkiye'nin istikbalinden büyük ümit içerisindeyim. Gençlerimizin yaşayacağı Türkiye, dünyada çok etkili, güçlü, sözü, kararı daha da fazla önemsenen bir Türkiye haline gelecek."

Ülkenin ekonomik güç ve genç nüfusunun önemine değinen Şentop, etkili bir dış tesir gücünün yoksa gücün tam anlamıyla var sayılmayacağını belirtti. Türkiye'yi eleştirenlere yönelik olarak sıkça sorduğu soruyu paylaştı: "En son yurt dışına ne zaman çıktınız?" Şentop, yurt dışından Türkiye'nin görünümünün farklı olduğunu, bu nedenle gençlere kendilerine ve ülkeye güvenmeleri çağrısında bulundu.

Konuşmasını, "Geleceğe dair ümitlerimizi bu anlamda güçlü şekilde muhafaza etmemiz lazım" ifadeleriyle sürdüren Şentop, 20, 30, 50 yıl sonra Türkiye'nin daha müessir ve etkili bir ülke olacağına inandığını vurguladı ve bu inancın deneyimlerine dayandığını söyledi.

Konuşmanın ardından Rektör Özölçer, Şentop'a çiçek ve hediye takdiminde bulundu ve hatıra fotoğrafı çekildi.

Törene Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ile protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Öte yandan Şentop, tören sonrası Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı'na basına kapalı ziyaret gerçekleştirdi.

