Zonguldak Çaycuma'da Su Kuyusunda Genç Kız Cesedi Bulundu

Koramanlar köyünde hayvan otlatanların bulduğu yaklaşık 4 metre derinliğindeki su kuyusunda genç kız cesedi bulundu.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 18:08
Olayın Detayları

Koramanlar köyünde hayvanlarını otlatmaya götüren köylüler, yaklaşık 4 metre derinliğindeki su kuyusunda bir ceset görünce durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kuyunun etrafını güvenlik şeridiyle çevirdi ve su kuyusu içinde ile çevresinde ayrıntılı inceleme yaptı.

Tespit ve İşlemler

Yapılan ön incelemede cesedin genç bir kıza ait olduğu tespit edildi. Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Çaycuma Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

