Zonguldak Çaycuma'da Trafik Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti
Kaza Detayları
M.G'nin (28) kullandığı 67 AFL 046 plakalı otomobil, organize sanayi bölgesi mevkisinde refüjden önüne çıkan Serkan C'ye (41) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralı Serkan C, Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanedeki Müdahale ve Gelişmeler
Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Serkan C kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.